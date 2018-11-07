Asgari ücret 2.000 TL olacak mı ?

Yıllık enflasyon oranının yüzde 25,24 çıkmasıyla birlikte gözler, aralık ayında açıklanacak asgari ücret rakamına çevrildi.

Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin'in haberine göre süreç, kasım ayının sonlarından itibaren başlayacak ve aralık ayının sonlarında tamamlanarak. Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL’nin üzerine çıkacak.

Fakat Orta Vadeli Program’da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL’ye yükselecek.

Asgari Ücret Komisyonu her sene aralıkta işçi (TÜRK-İŞ), iş veren (TİSK) ve kamunun temsilcilerinden müteşekkil 15 kişiyle toplanıyor. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu rakam sene boyunca uygulanıyor.

TÜRK-İŞ, pazarlığın en düşük 2 bin TL üzerinden açılacağını aktarmıştı. Her kulvarda ‘Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ ifadesini kullanan hükûmetin de, asgari ücretin 2 bin TL olmasına sıcak bakması bekleniyor.

TİSK tarafının ise hükûmetin onaylayacağı rakama destek vereceği konuşuluyor. Bu arada asgari ücretteki artış işsizleri de etkileyecek.

İşsizlik maaşı hâlen en düşük 805 TL, en yüksek bin 611 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 2 bin TL’ye yükselmesiyle en düşük işsizlik maaşı 1.005 TL, en yüksek işsizlik maaşı 2 bin TL olacak.

Ekimde enflasyonun yüzde 25’i aşması üzerine, 1.603 TL’lik asgari ücretin en az 2 bin TL olması; hükûmet, TÜRK-İŞ ve TİSK’in de bu rakamı onaylaması bekleniyor.

Ekimde enflasyonun yüzde 25’i aşması üzerine, 1.603 TL’lik asgari ücretin en az 2 bin TL olması; hükûmet, TÜRK-İŞ ve TİSK’in de bu rakamı onaylaması bekleniyor.