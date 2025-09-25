Asgari ücret zammı endişeyle beklenirken AB ülkelerindeki asgari ücretler olay oldu!

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli artık açlık sınırının altındaki maaşlarıyla ay sonunu getirmek için mücadele ederken Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki asgari ücretler gündem oldu.

Türkiye'de başta asgari ücretle çalışanlar ve en düşük emekli maaşı alan emekliler olmak üzere milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşam mücadelesine devam ederken Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanları peş peşe asgari ücretliler ile birlikte özel sektördeki tüm çalışanların 2026 yılı maaş zammı için kötü haberi vermişti.

Uzmanlar 2026 yılı için yaklaşık yüzde 20 oranında zam beklentisinde olduklarını belirtirken Türkiye'deki milyonlarca çalışan ve yakını şimdiden gelecek yılı kara kara düşünerek beklemeye başladı.

Türkiye'de asgari ücret zammı tartışmaları alevlenmişken, Cumhuriyet gazetesi Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki asgari ücret uygulamalarını karşılaştırdı.

AB üyesi ülkelerde asgari ücret uygulaması ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. 27 AB üyesinden 22’sinde ulusal asgari ücret bulunurken, Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te ise bu sistemin dışında toplu pazarlık modeli uygulanıyor.

Eurostat verilerine göre, birlik genelinde brüt asgari ücretler şu şekilde sıralanıyor:

Bulgaristan: 551 Euro (26 bin 955 TL)

Macaristan: 707 Euro (34 bin 587 TL)

Letonya: 740 Euro (36 bin 201 TL)

Romanya: 814 Euro (39 bin 821 TL)

Slovakya: 816 Euro (39 bin 919 TL)

Çekya: 826 Euro (40 bin 408 TL)

Estonya: 886 Euro (43 bin 344 TL)

Malta: 961 Euro (47 bin 13 TL)

Yunanistan: 968 Euro (47 bin 355 TL)

Hırvatistan: 970 Euro (47 bin 453 TL)

Güney Kıbrıs: 1000 Euro (48 bin 921 TL)

Portekiz: 1015 Euro (49 bin 654 TL)

Litvanya: 1038 Euro (50 bin 780 TL)

Polonya: 1091 Euro (53 bin 372 TL)

Slovenya: 1278 Euro (62 bin 521 TL)

İspanya: 1381 Euro (67 bin 559 TL)

Fransa: 1802 Euro (88 bin 155 TL)

Belçika: 2070 Euro (101 bin 266 TL)

Almanya: 2161 Euro (105 bin 718 TL)

Hollanda: 2193 Euro (107 bin 283 TL)

İrlanda: 2282 Euro (111 bin 637 TL)

Lüksemburg: 2638 Euro (129 bin 53 TL)

Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te uygulanan toplu pazarlık sisteminde ise ülkelerdeki asgari ücretler şu şekilde belirlenmiş durumda:

İsveç ve Danimarka: Çoğu sektörde saatlik taban ücret 13–15 Euro (636-734 TL) arasında.

Avusturya: Aylık alt sınır genellikle 1500–1700 Euro (73 bin 381-83 bin 165 TL) seviyesinde.

Finlandiya: Toplu sözleşmelerde saatlik ücretler 10–12 Euro (489-587 TL) civarında.

İtalya: Aylık en düşük ücretler çoğunlukla 1000–1200 Euro (48 bin 921-58 bin 705 TL) arasında.

