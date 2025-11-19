Asgari ücret zammı için merak edilen soru cevap buldu

Türkiye'de hem asgari ücretlilerin hem de özel sektör çalışanlarının merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret zammı için çalışanların ve ailelerinin en çok merak ettiği soruya ekonomist Muhammet Bayram cevap verdi.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminler peşpeşe gelmeye devam ederken ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun toplantıları öncesinde Bayram, katıldığı bir YouTube yayınında "Şimdi baktığımızda 22.104 TL'nin önemli bir kısmı eridi. Çünkü bizim şu andaki enflasyon %32 yıllıkta. Yani aslında alınan ücretlerin %25'i eridi." derken, "son 3 senedir yapılan artışlarda maalesef Temmuz'da artış yapılmamasına rağmen alım gücü tam olarak korunamadığı için eridi" dedi.

Asgari ücretin 7 milyon kişiyi etkilediğini belirten Bayram, "Aslında bu ücret 7 milyon kişi tamamen asgari ücretli değil. Asgari ücretten daha fazla maaş alanlar var. O yüzden bu sene biraz zor geçecek asgari ücret" sözlerini kullandı.

Bayram, yüzde 30'luk bir zammın yapılabileceğini belirterek, "30 bin TL'ye gelmesi mümkün ama asgari ücrette ama %30'luk artış şu anda daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Gönül ister ki asgari ücret 50 bin TL olarak belirlensin. Alım gücü korunsun. Ama şu anda dezenflasyon sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin enflasyonu tetikleyip tetiklemediği sorusuna yönelik ise Bayram, "Bana kalırsa etkilemiyor. Yüzde 1 bile etkisi yok. Bunun bilimsel olarak ölçülebilen bir veri de yok. Ama burada olan zaten çalışanı oluyor. Şimdi dediler ki '2025 Temmuz'da asgari ücret zammı yapmayalım' Bakın enflasyon hızlı bir şekilde düştü mü? Düşmedi. Bunun yerine vatandaşın alım gücü azaldı" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.