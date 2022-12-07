Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, ''Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız'' dedi.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Saat 14:00'te başlayan toplantı saat 15:55 itibarıyla toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

"Yarın hepsini tek tek açıklayacağız"



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi.

Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, “Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Türk-İş pazarlığın başlayacağı taban fiyatı açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

"Pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.

Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.

Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim.

Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Makul rakam getirirlerse problem yok. 5 bin 500 lirayla masaya oturmuyoruz; 7 bin 785 liradan oturuyoruz.

EYT de taşeron da bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kalksın."

Asgari ücrette son durum ne?

Asgari ücrete 2022 yılı başında yüzde 50,5 zam yapılarak brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Temmuz ayı itibarıyla ise asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapılarak yeni asgari ücret net 5 bin 500 liraya yükselmiş ve brüt asgari ücret 6 bin 471 liraya çıkarılmıştı.

Ancak, 2008’de 371 dolar olan asgari ücret, 2016’da 430 dolara yükseldikten sonra dolar cinsinden gerilemeye başladı. 2021 yılı ortalama kuruna göre asgari ücret 336 dolarken, Aralık 2022’de ise 295 dolar seviyesine indi.

Sendikaların talepleri

DİSK asgari ücret talebinin 13 bin 200 TL olduğunu açıklarken, Türk-İş 7 bin 785 TL, Hak-İş ise 10 bin TL talep etti.

Asgari ücretle ilgili son gelişmeler

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantı öncesinde yaptığı açıklamada asgari ücret için 31 Aralık akşamına kadar beklemeye gerek olmadığını belirterek, "Asgari ücrette istikrarlı dengeli bir rakam için elimizi taşın altına koyacağız. Son iki asgari ücreti üçlü imzayla hayata geçirmiştik, bunu devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin geçerli ücrete dönüşmesi sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz geçen sene olduğu gibi üçlü imza atmak. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa, o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret yeni işe başlayanlarla ilgili bir ücret. Ama asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki maalesef bu ücret geçim ücreti oldu." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili, "Asgari ücret temel ücret oldu, diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri bu." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bilgin ayrıca, asgari ücretin reel ücretlere de etkisine dikkat çekerek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, işveren ve işçi kesimi arasında adaleti her zaman sağlamaya gayret ettiklerini belirterek asgari ücretle ilgili olarak, "Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz." demişti.