Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekliye ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesiyle ilgili olarak, ''Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık.'' dedi. Asgari ücreti bu hafta içerisinde açıklayacaklarını belirten Bakan Işıkhan, ''Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor'' dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde sona gelindi. Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleriyle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.



Bakan Işıkhan, ''Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı için de ''Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.'' dedi.

Işıkhan, ''Şuan paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız. '' diye konuştu.

16-17 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR

Son günlerde kulislerde asgari ücret zammıyla ilgili iki rakam öne çıkmaya başladı. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az 16 bin TL olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 17 bin TL'nin bütçeye maliyetini sorduğu konuşuluyor. Buna göre asgari ücretin 16-17 bin TL bandında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.