Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Kamuya binlerce personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuya personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."

ENGELLİ ATAMALARI ARALIK AYINDA

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece Aralık ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.