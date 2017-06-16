Binlerce işçiye zam şoku

190 bin kamu işçisi hükümetten yüzde 18 zam isterken hükümetin teklifi yüzde 6 +3 oldu. Yani ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay içinse yüzde 3 zam öngörüldü. Türk-İş yüzde 18’in zammın yanı sıra maaşlarda seyyanen iyileştirme de talep ediyordu.

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümet ilk teklifini sundu. İşçilerin yüzde 18 zam istediği 2017 yılı için, hükümetin ilk teklifi ise yüzde 6+3 oldu. 2017-2018 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz ay başlamıştı. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; İşçiler adına toplu sözleşme masasına oturan Türk-İş, 157 bini kendisine, 33 bini başka sendikalara üye toplam 190 bin işçi için pazarlık yapıyor. Türk-İş’in talepleri de söyle sıralanıyor:

“Birinci madde iyileştirme. Brüt 2 bin 200 liranın altında ücret alan işçilere 400 lira, 2 bin 250-2 bin 500 arasında brüt ücret alanlara 200 lira, 2 bin 500-2 bin 800 lira arasında brüt ücret alanlara, 2 bin 850 lirayı geçmemek şartıyla, 100 lira verilmesi talep ediliyor. Birinci yıl için istenilen ücret zammı, 2017 yılı için yüzde 18. İkinci yıl, 2017 yılında gerçekleşen enflasyon oranına 4 puan ilave edilerek ücret zammı yapılması isteniyor. Vergi dilimlerinin işci ücretlerini olumsuz etkilememesi için de, bin liralık denge ödeneği talep ediliyor.”

BAŞBAKANLA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Türk-İş’in hükümete sunduğu toplu sözleşme teklifinde taşeron işçilerle ilgili sürekli ertelenen düzenlemenin yapılması da yer aldı. Hükümet, işçilerin taleplerini dinledi, ancak ilk teklifini önceki gün sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından iletilen hükümet teklifinin “2017 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için de yüzde 3 düzeyinde zam yapılmasını” öngörmesi üzerine, 2018 yılı görüşmelerine geçilmedi. Türk-İş teklifi yetersiz buldu. Edinilen bilgilere göre, dün de Türk-İş heyeti Başbakan Binali Yıldırım’la görüştü. Görüşmede toplu sözleşme teklifleri değerlendirildi.

GREV SÜRECİ BAŞLADI

Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken; 70 bin kamu işçisi için grev kararı aşamasına gelindi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Ocakta toplu sözleşme masasına oturan sendikaların süreleri doldu. Patır patır arka arkaya grev kararları gündeme gelebilecek. Tarım sektöründe, petrolde süreler doldu” demişti.

Türk-İş’in 4 talebi

* İşçiler enflasyona ezdirilmesin.

* Taşeron işçilere kadro verilsin.

* Geçici işçilere kadro verilsin.

* Vergi nedeniyle maaşlar düşmesin.

Yüzde 6+5’te anlaşmışlardı

Kamu işçileri için, son toplu sözleşme, 2015-2016 dönemi için imzalanmıştı. Toplu sözleşmede, işçi ücretlerine 2015 yılı için yüzde 6+5, 2016 yılı için yüzde 3+3 zam yapılmasının yanı sıra, enflasyon farkı verilmesi, yılda 500 liralık bir defaya özgü ödeme yapılması ve aylık brüt çıplak ücretleri 2 bin 150 liranın altında olanlara 100 lira, 2 bin 151 ila 2 bin 250 arasında olanlara 75 lira, 2 bin 251 ila 2 bin 350 lira arasında olanlara 50 TL iyileştirme zammı verilmesi de öngörülmüştü.