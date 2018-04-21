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  4. 21 Nisan 2018 10:51

Borçlu patrona işçi teşviği geliyor !

Sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanmak için geçmiş döneme ait borcun bulunmaması gerekiyordu. Ancak yeni çıkan bir düzenleme ile bu engel ortadan kalktı ve teşviklerin yolu açıldı...

Borçlu patrona işçi teşviği geliyor !
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İşverenlerin istihdam (vergi ve prim) teşviklerinden yararlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcunun olmaması gerekiyor. Teşviklerde prim borcunu ortadan kaldıran düzenleme 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; borçlarını tecil ve taksitlendirme yapan işverenler, SGK prim teşvikleri açısından borçlu sayılmayacak.

ÜÇ YIL YÜKÜMLÜ OLMAK

Böylece zor durumda olup geçmişte SGK borçlarını düzenli ödeyenler tecil ve taksit imkanından yararlanabilecek. Bu imkândan yararlanabilmek için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor.

36 AY TAKSİT İMKANI

Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabilecek. Getirilen taksitlendirme imkânı 1 Ocak 2018’den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacak. Tecil ve taksitlendirme, borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine enflasyona göre hesaplanacak. 36 aya kadar taksit imkanı sağlanacak.

RAPORLA TESPİT

6183 Sayılı Kanun’a göre; yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda zor durum raporu verilecek. SGK bu raporu alıp kendi denetimini de isterse yapacak. Çıkan sonuca göre; işverenin 883 liraya varan vergi ve prim teşviğinden yararlanması sağlanacak.

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