Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı

Artık 2025 yılına veda etmeye sadece 1 ay kalmışken başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bu ay içerisinde çıkacak olan 2026 yılı asgari ücret zammına çevrilmişken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yeni tahminini açıkladı.

Bir yandan gelir adaletsizliği diğer yandan da yüksek enflasyon yüzünden vatandaş ay sonunu getiremez hale gelmişken, bu ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücret için yüzde 20 ile 28 arasında bir zam kararı alması bekleniyor.

Başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanlar bu tahminlerle şok üstüne şok yaşarken milyonlarca çalışana bir kötü haber de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Özgür Erdursun katıldığı canlı yayında asgari ücrete 2026 yılında yapılmasını beklediği zam oranını açıkladı.

Hem çalışma hayatı il sosyal güvenlik uzmanları hem de ekonomistler ve analistlerin asgari ücret zammı için ortalama %20 ile %28 arasındaki tahminleri vatandaşları kara kara düşündürürken Özgür Erdursun, 2026 için asgari ücrette yüzde 25’lik zammın “güçlü senaryo” olduğunu belirterek rakamın 27.500 – 28.000 TL arasında şekillenebileceğini söyledi.

"Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin TL'yken asgari ücretle yaşam mümkün değil" ifadelerini kullanan Özgür Erdursun asgari ücretin 27 bin 500 TL olacağını beklediğini belirterek "maksimum 28 bin lira seviyesinde açıklanabilir" dedi.

2026 yılında maliyetlerin daha da artacağını dile getiren Erdursun, buna asgari ücret zammının da ekleneceğini ve işletmeler açısından 50 bin liranın fazla olsa da 35 bin liralık taban ücretin makul minimum olduğunu söyledi.

DİSK’in 35 bin liralık talebinin gerçekçi olduğunu belirten Erdursun, “Asgari ücret 50 bin olursa ekmek fiyatı da yükselir. Devlet elini taşın altına koymalı, teşvikler vermeli” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin asgari ücretle en fazla 6 ay çalışması, daha sonra normal ücrete geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, insanların asgari ücretle çalışmaya başlayıp asgari ücretle emekli olduğuna dikkat çekerek buna ilişkin bir reform yapılması gerektiğini söyledi.

Enflasyonun çarşamba günü açıklanacağını hatırlatan Erdursun, emekli aylıklarının 2004 yılına kadar asgari ücretin altında kalmadığını, bugün ise en düşük emekli aylığının 16 bin 888 lira, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğunu ifade etti. 2008’de yapılan emekli hesaplama değişikliği ve TÜİK verilerinin emekli maaşlarını erittiğini söyledi. Kasım enflasyonunun yüzde 1, Aralık enflasyonunun ise yüzde 1’in altında gelmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakan Şimşek’in yüzde 31’lik yıl sonu hedefinin tutmayacağını belirtti.

SSK emeklilerine yüzde 12,3, en düşük emekli aylığının 18 bin 960 lira, ortalama emekli maaşının ise 21 bin lira bandında olmasının beklendiğini aktaran Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,3 zam gelebileceğini söyledi.

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 13, memur ve memur emeklisine yüzde 19 zam ihtimali bulunduğunu belirten Erdursun, bu oranların ardından hükümetin ek bir açıklama yaparak 6 puanlık refah payı ekleyebileceğini ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti.