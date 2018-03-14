Çalışmadan emeklilik hayali gerçek oldu !

Çalışma hayatında olan, belli prim ve gün sayısını dolduran kişiler, yaşı da geldiğinde emekliliğe hak kazanıyor. Bu kriterlerde süreler de kişi SGK, Bağkur ya da Emekli Sandığı’ndan hangisine bağlıysa onun şartlarına göre belirleniyor. Ancak daha önce çalışırken, evlilik veya çocuk nedeniyle işinden ayrılan kadınlar, çalışırken işsiz kalanlar, 18 yaşını dolduran ve herhangi bir işte çalışmayanlar için durum biraz farklı da olsa, emeklilik mümkün.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI

Bu kişilerin hemen olmasa da belirli bir süre sonra, emekli olabilmelerinin yolu bulunuyor. O yolun ilki isteğe bağlı sigortalılık. Buna göre; ‘isteğe bağlı sigortalı’ oluyor ve her ay priminizi ödüyorsunuz. Günü gelince de emekli olup, aylığınızı almaya başlıyorsunuz. Bunun için, SGK’ya bir dilekçe ile başvurup, isteğe bağlı sigortaya kaydolmanız ve prim ödemeniz gerekiyor. Ondan sonra da emeklilik için gün saymaya başlıyorsunuz. Aylık prim 649 lira.



2008’DEN SONRA BAĞKURLU

İsteğe bağlı sigortalılar, daha önce SSK sigortalısıydı. 1 Ekim 2008’den itibaren Bağkurlu sayılıyorlar. Bugün isteğe bağlıya prim ödemeye başlayanlar 5400 gün prim ve kadın 61 yaş, erkek de 63 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor. 15 yıl ve 3600 gün prim ödediklerinde de yaş haddinden emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı sigortalı olanlar normal şartlarda ise aralıksız 9000 gün prim ödeyerek, kadın 60, erkek 62 yaşı doldurarak emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar, ileride bir şirkette ücretli olarak çalıştıklarında, SSK sigortalısı da olabilirler. Bu durumda, daha az prim ödeme gün sayısı, daha yüksek aylık, hatta daha erken emeklilik gibi avantaj sağlayabilirler.

VERGİSİZ ESNAFLIK

İkinci yol ise vergisiz esnaflık. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor. Bu belgeyi alanlar SGK’ya başvurarak sigortalı da oluyor. Her ay prim yatırıyor. Üstelik 24 gün prim yatırıp, 30 gün sigortalı sayılıyor.

2160 GÜN PRİM KAZANMA ŞANSI

Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.