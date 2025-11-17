  1. Anasayfa
  Elden maaş alan, sigortası primi düşük gösterilen çalışanlara kritik uyarı!

Elden maaş alan, sigortası primi düşük gösterilen çalışanlarla ''hırsız'' patronlara kritik uyarı!

Elden maaş alan, sigortası primi düşük gösterilen çalışanlarla ''hırsız'' patronlara kritik uyarı!
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan Türkiye'de iş hayatındaki kayıt dışılılık kadar büyük bir tehdit olan "elden maaş ödemesi" ve "düşük sigorta primi beyanı" mağduru çalışanlar için krtiik bir uyarı geldi.

Türkiye'de iş hayatının en büyük "kaçaklarından" biri olan "elden maaş ödemesi" ve "çalışanının maaşını düşük gösterip SGK'ya düşük prim ödemesi" çalışanların karşısına yıllarca çalıştıktan sonra emekli olunca tokat gibi çarpıyor.

Çalışanlarının hem emeklerini, hem sosyal haklarını, hem de emekli olunca kazanması gereken emekli maaşını çalan "hırsız patronların" "SGK'ya düşük prim ödeyeyim" düşüncesiyle başvurduğu bu ahlaksızlık malesef Türkiye’de uzun yıllardır süregelen önemli sosyal güven­lik sorunlarından bi­ri...

Konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının yükselmesi için yapılabilecekler konusunda tüm çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.

Erdursun çalışanlara "İşveren ta­rafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olmaktadır" diyerek uyardı.

Özgür Erdursun ayrıca işveren ta­rafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olduğunu belirterek çalışanlara "iş vereninizi dava edebilirsiniz" dedi.

Özgür Erdursun, çalışanın bu davayı kaznaması halinde işverenin eksik bildirdiği primleri gerçek ücret üzerinden SGK'ya ödeyeceğini, prim farklarının gecikme zam­mı ve faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, çalışanın emekli aylığının ye­niden hesaplanıp yükseleceğini, çalışanın, geriye dönük emek­li aylığı farklarını da alabileceğini belirti.

Özgür Erdursun, "Ayrıca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları da gerçek ücret üzerinden hesaplanır ve iş­veren açısından maddi yük ciddi şekilde artar" dedi.

Özgür Erdursun elden maaş ödemesi yapan emek, para ve gelecek hırsızı işverenlerle çalışan çalışanlara "Elden ödeme aldıklarını is­patlayabilecek her türlü belge ve kaydı muhafaza etmeliler. Emsal ücret araştırmaları yaparak kendi pozisyonlarında­ki çalışanların ücretlerini öğren­meliler. Hak kaybı yaşadıklarını dü­şünüyorlarsa bir sosyal güvenlik veya iş hukuku uzmanından des­tek alarak Hizmet Tespit Davası açabilirler. Emekli aylıklarını gerekirse yeniden hesaplatabilirler" dedi.

Özgür Erdursun'un yazısının tamamı için...

