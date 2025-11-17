Elden maaş alan, sigortası primi düşük gösterilen çalışanlarla ''hırsız'' patronlara kritik uyarı!
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan Türkiye'de iş hayatındaki kayıt dışılılık kadar büyük bir tehdit olan "elden maaş ödemesi" ve "düşük sigorta primi beyanı" mağduru çalışanlar için krtiik bir uyarı geldi.
Türkiye'de iş hayatının en büyük "kaçaklarından" biri olan "elden maaş ödemesi" ve "çalışanının maaşını düşük gösterip SGK'ya düşük prim ödemesi" çalışanların karşısına yıllarca çalıştıktan sonra emekli olunca tokat gibi çarpıyor.
Çalışanlarının hem emeklerini, hem sosyal haklarını, hem de emekli olunca kazanması gereken emekli maaşını çalan "hırsız patronların" "SGK'ya düşük prim ödeyeyim" düşüncesiyle başvurduğu bu ahlaksızlık malesef Türkiye’de uzun yıllardır süregelen önemli sosyal güvenlik sorunlarından biri...
Konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının yükselmesi için yapılabilecekler konusunda tüm çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.
Erdursun çalışanlara "İşveren tarafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olmaktadır" diyerek uyardı.
Özgür Erdursun ayrıca işveren tarafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olduğunu belirterek çalışanlara "iş vereninizi dava edebilirsiniz" dedi.
Özgür Erdursun, çalışanın bu davayı kaznaması halinde işverenin eksik bildirdiği primleri gerçek ücret üzerinden SGK'ya ödeyeceğini, prim farklarının gecikme zammı ve faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, çalışanın emekli aylığının yeniden hesaplanıp yükseleceğini, çalışanın, geriye dönük emekli aylığı farklarını da alabileceğini belirti.
Özgür Erdursun, "Ayrıca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları da gerçek ücret üzerinden hesaplanır ve işveren açısından maddi yük ciddi şekilde artar" dedi.
Özgür Erdursun elden maaş ödemesi yapan emek, para ve gelecek hırsızı işverenlerle çalışan çalışanlara "Elden ödeme aldıklarını ispatlayabilecek her türlü belge ve kaydı muhafaza etmeliler. Emsal ücret araştırmaları yaparak kendi pozisyonlarındaki çalışanların ücretlerini öğrenmeliler. Hak kaybı yaşadıklarını düşünüyorlarsa bir sosyal güvenlik veya iş hukuku uzmanından destek alarak Hizmet Tespit Davası açabilirler. Emekli aylıklarını gerekirse yeniden hesaplatabilirler" dedi.
