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  4. 11 Temmuz 2017 10:09

Emekli olamayana toplu para

Yaş şartını tamamlasa da emeklilik için yıl ve prim süresini dolduramayanlara toplu ödeme imkanı var. Bu kişiler SGK’ya başvurup paraları geri alabiliyor.

Emekli olamayana toplu para
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Emekli olmak için yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını dolduramamış kişi isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödediği primleri geri alabiliyor.

SGK'YA BAŞVURUN

SGK'ya başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (sağlık hariç) iade ediliyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Prim iadesi, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödeniyor. Takvim'in haberine göre, eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların tüm primleri geri veriliyor.

BORÇLU ESNAFA SAĞLIK HİZMETİ

Borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan yaklaşık 1.5 milyon Bağ- Kur'lu esnaf için yasal düzenleme yapılacak. Bağ-Kur esnafının emeklilik primleriyle sağlık primleri ayrılacak. Emeklilik primlerini yatırmamış olsalar bile, sağlık primini yatıran Bağ-Kur'lular sağlık hizmeti alabilecek. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan yasa ile prim borcu olsun, olmasın tüm Bağ-Kur esnafının sağlık hizmeti alması sağlanacak. Eylül-Ekim'de de Meclis'te bu konuyla ilgili yasal düzenleme çıkarılacak..

 

Takvim

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