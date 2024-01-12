''Emeklileri zor günler bekliyor'' deyip masadaki zam oranını açıkladı

Sözcü TV canlı yayınına katılan hukukçu Ersan Şen milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zam oranı için "emeklileri zor günler bekliyor" diyerek "içeriden" aldığı zam bilgisini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Türkiye'deki milyonlarca zam mağduru emekli 2024 yılı zamlarını beklerken Sözcü TV canlı yayınında Ersan Şen ve İsmail Saymaz arasında geçen zam diyalogları olay oldu.

Ersan Şen ''emeklileri zor günler bekliyor" diyerek açıkladı

Ünlü hukukçu Ersan Şen, emekli aylıklarına muhtemel 11 bin TL'lik bir artış önerisinde bulunsa da, “Cumhurbaşkanının emekli ücretlerine küçük bir müdahalede bulunma şansı var. Ancak emeklilerin zor günler geçirmesine engel olamayacak. Çünkü önerilen artışlar, zamlarla birlikte eriyip gidecek. Mesela simit 20 TL olduğunda, emeklinin alacağı ücretin anlamı ne olacak? Hükümet, mali sıkıntılar nedeniyle emeklilerin ücretini asgari ücret seviyesine çekecek durumda değil. Emeklilere mucize bir çözüm getirmek mümkün olmayacak. Zamlar olacak, ancak beraberinde ne gibi sorunlar getirecek, henüz bilinmiyor” şeklinde konuştu.

Peki ek zamda süreç nasıl işleyecek ?

Muhtemel bir ek zam süreci, torba yasaya eklenerek gerçekleşecek. Bu konuda çalışmalar sürerken, emeklilerin maaşlarını almak üzere ayın 17'si itibarıyla harekete geçmeleri bekleniyor. Eğer bu süre zarfında kanunlaşma tamamlanmazsa, oluşan fark ilerleyen dönemde emeklilere ayrı bir ödeme olarak yapılacaktır.

Ödemeler Ocak ayına yetişir mi ?

Eğer yasalaşırsa, ek zamların ödemeleri bu aya yetiştirilebilir. SSK'lılar için ödemeler 17-26 günleri arasında, Bağkur'lular için ise 25-28 günleri arasında gerçekleşiyor. Ancak yasal sürecin tamamlanmaması durumunda, emekliler ilerleyen dönemlerde ek zamlarını almaları öngörülüyor.