En düşük emekli maaşları, memur maaşı ve asgari ücrete ara zam için kötü haber

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında hem tüm emeklilerin Temmuz zammı için hem en düşük emekli maaşı hemde asgari ücret için ara zam tahminlerini açlıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri pazartesi günü açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86 arttı, aylık %3,00 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,65 artış gösterdi.

Memur ve emeklinin dört aylık enflasyon farkı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 3 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, nisan ayı için yüzde 3 enflasyon farkına hak kazandı.

Ocak, şubat, mart ve nisan ayları enflasyonu birikimli olarak hesaplandığında ise emeklilerin yüzde 13,36’lık zamma hak kazandığı görüldü. Ancak, maaşlara bu zam temmuz ayında yansıtılacak. Bu sebeple mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da temmuz ayı zamlarına yönelik tahminini açıkladı. Altı aylık enflasyon farkının yüzde 17-18 civarında olacağını öngören Erdursun, memur ve memur emeklisi için farkın yüzde 15-16 civarında gerçekleşeceğini öngördü.

Ekol TV’de yaptığı açıklamada, enflasyonun Mayıs ve Haziran’da yüzde 1-1,5 bandında seyredebileceğini belirten Erdursun, bir iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli aylığının ise 17 bin ila 17 bin 250 lira arasında belirleneceğini bildirdi.

Erdursun’a göre, Temmuz’da en düşük emekli maaşı 17.000-17.250 TL aralığına yükselecek. Örneğin, 15.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı 17.700 TL, 20.000 TL alanın 23.600 TL olacak. Zam oranı yüzde 18 civarında öngörülüyor. Yüksek maaş alanlarda ise 50.000 TL maaş, 59.000 TL’ye ulaşacak.

Memur ve memur emeklisine 2 puan düşük zam

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme farkı nedeniyle yüzde 16 civarında zam alacak. Bu, diğer emeklilere göre yaklaşık 2 puan düşük olacak.

Asgari ücrete ek zam gelmez

Erdursun, Temmuz’da asgari ücrete zam beklemediğini de vurguladı. Hükümetin, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20’ye düşeceğini ve mevcut zamların yeterli olduğunu savunduğunu belirtti.

Erdursun, yıllık enflasyonun yüzde 37’ye gerilediğini, Mayıs ve Haziran’da daha da düşebileceğini aktardı. Hükümet, yıl sonunda yüzde 20 enflasyon hedefliyor ve mevcut zamların bu oranı aştığını savunuyor.

Memur emeklisi ile memur maaşlarındaki artış ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkına hak kazanıyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12,29 zam yapılacak. Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı ise mayıs ve haziran ayları enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Serhan Işılay / Haber3com