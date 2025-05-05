Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve ENAG'ın açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından işte Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüşte son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ENAG yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan ayı enflasyonunu peş peşe açıkladı.

2025'te rekorları altüst eden yatırımcıların güvenli limanı altın ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararları ve Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmış, ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar da eklenince altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Trump'ın ek vergi tarifelerinde geri adım atarak indirime gideceği sinyali vermesi ve ABD'nin bazı ülkelerle gümrük tarifeleri konusunda müzakereler yürütmesi altın fiyatlarında deprem etkisi yarattı ve hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın çok sert düştü.

Ancak bu düşüşün ardından artan alımlarla birlikte altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Para piyasalarında da Fed’in çarşamba günü TSİ 21.00’de açıklayacağı kararda faizi sabit bırakmasına yüzde 96,8 ihtimal verildiği görüldü.

Öte yandan piyasaların ilk indirim beklentisinin temmuz ayında 25 baz puan olduğu tespit edildi.

Öte andan piyasa analistleri de ABD'nin korumacı ticaret politikaları ve küresel tarifeler konusundaki belirsizliklerin de altına olan ilgiyi artırdığını belirtiyor. Analistlerin verilerine göre ons altının 3 bin 240 dolar seviyesi destek, 3 bin 300 dolar ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

TÜİK Nisan ayı TÜFE ve ÜFE rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86 arttı, aylık %3,00 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,65 artış gösterdi.

ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG, yeni yılın üçüncü enflasyon verisi olan Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %73,88 olarak gerçekleşti.

İşte yeni haftanın ilk işlem gününde;

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 5 Mayıs 2025 saat 14:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.316 Dolar

Gram altın: 4.109 TL

Çeyrek altın: 6.819 TL

Yarım altın: 13.638 TL

Cumhuriyet altını: 28.045 TL

Gram gümüş: 40,18 TL

Dolar/TL: 38,58 TL

Euro/TL: 43,82 TL

Sterlin/TL: 51,45 TL