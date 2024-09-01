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Erdoğan: İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz

Erdoğan: İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç'te yapımı tamamlanan "Tersane İstanbul" projesinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 

Ekonomiye ve turizme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Sadece konaklama değil kültürel etkinliklerle de adından söz ettirecektir. İstanbul gayretlerimiz neticesinde dünyanın gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Dünyanın dört bi ucundan devlet başkanlarını, bakanları ve kendi alanındaki duayen isimleri ağırladık.

Sermayenin renklere ayrıldığı sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik.

2023'DE İSTANBUL'A GELEN TURİST SAYISI 56 MİLYON 700

Turizm, tıpkı inşaat gibi birçok sektörü destekleyen alanların başında gelir.

Türkiye olarak turizm konusunda dünyanın en güçlü personel potansiyeline sahip ülkelerden biriyiz. Turizmi 12 aya yayan bir anlayışla çalıştık. Sadece sahil turizmini değil; tarih, inanç, kültür, gastronomi gibi vizyonel çalışmalar yürüttük. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyonken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız turizm gelirlerimizi 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik. 2023'ün ilk 6 ayında 21,6 milyar dolar olan turizm gelirimiz, bu senenin aynı döneminde yüzde 9,3 yükselişle 23,7 milyar dolara geldi.

Bölgemizde yaşanan krizlere, çatışmalara ve gerilimlere rağmen iyi bir sezon geçiriyoruz. 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısı hedefimizi koruyoruz. Bu hedeflerimizi yakalayacağız.

"İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU"

Ulaştırma yatırımlarımızın turizmimizin gelişmesinde büyük katkısı oldu. Havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini kolayla ziyaret edilebiliyor. İstanbul Havalimanı, günlük ortamalama 1500'ü aşan uçuşlarla Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerde artık huzur var. Emniyet var, üretim, yatırım, ticaret var. Güneydoğu Anadolu bölgemiz artık daha fazla turist çekiyor.

Galataport'a gelen rezervasyonlarda yükseliş var.

Etiketler Erdoğan iş dünyası Tersane açılış töreni erdoğan Tersane açılış töreni konuşması
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