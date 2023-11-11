Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücrete beklenen zam belli oldu

2024 yılı asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan "en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından asgari ücretteki zam tahmini ortaya çıktı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücret ve emekli ikramiyesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CNN Türk haberine göre Ekonomist Muhammet Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 7 milyon asgari ücretliyi değil bu ücret özel sektörde çalışan tüm kişileri etkiliyor. Bir önceki dönemde yüzde 34’lük bir zam artışı yapılmıştı.

Ciddi bir zam olmasını bekliyoruz. Burada işvereni de düşünmek gerekiyor. Enflasyonist ortamlarda enflasyon yükü ya işverene ya da çalışana yüklenir. Burada emeğe fazla yüklenmeden. Avrupa’daki rekabet koşulları dikkate alınmalı. Geçtiğimiz dönemde asgari ücret 450 dolar rekor seviyedeydi. Dolar kurunun artmasıyla beraber 400 dolarlara düştü. Şu anda yeni asgari ücret düzeyinin 500 doları aşmasını bekliyoruz. 15 bin 500 civarında en düşük asgari ücretin olması bekleniyor.

Burada enflasyon karşısında asgari ücretli, emekli ezilmiş durumda. Asgari ücretin artmasıyla birlikte diğer kalemler de etkilenecek. Ben 15 bin 500 TL düzeyinde asgari ücret bekliyorum. Burada işverene maliyeti önemli, işverenin yüzde 14 sigorta yapı, işverenin yüzde 15.5 ve yüzde 2 payları var. Bu kısılabilir. Günlük asgari ücret destekleme tutarı var. Bu işverenlere yetmiyor. Çalışanların alım gücü artırılabilir.

Vergi diliminin sabitlenmesi, asgari ücretli kadar tutarında bütün ücretlerde istisna yapıldı. Şu anda kişiler istisnanın yanlış uygulanmasından dolayı erken dilime girerek erken bir dönemde vergi ödüyorlar. Eğer düzenleme normale çevrilirse 3. aydan sonra girilecek dilim 6. aydan sonra girilecek. Maaşlar artacak.

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 38’ler civarında gelmesi bekleniyor. Burada ona endeksli bir şekilde 15 bin 500 TL seviyesi enflasyon farkı kadar bir tutarı yansıtacaktır. Piyasa zaten şu anda bunu fiyatladı. Yüksek oranda fiyatların yapılmasını herkes ister. Burada asgari ücret çalışılacak en az düzeydir.

İşsizlik maaşları da artacak. Eğer yüzde 30’luk bir artış olursa işsizlik maaşı 6900 TL seviyesine gelecek. Eğe yüzde 40 olursa 7450 TL seviyesine gelecek. En yüksek işsizlik maaşına yüzde 30 zam olursa 13 bin 845 TL düzeyinde. Yüzde 40 olursa 14 910 TL düzeyine gelecek

GSS primi, yüzde 30 artış olursa 520 TL olacak, yüzde 40 olursa 562 TL seviyesine çıkacak. Yıllık olarak yüzde 30 zam olursa 6277 TL, yüzde 40 olursa 6760 TL seviyesine gelecek.

Yüzde 50’yi geçmesini beklemiyorum. Yüzde 30-35'lik tutar makul bir tutar olarak görülüyor. Burada işvereni düşünmek açısından yüzde 30-35'i telaffuz ediyoruz. Yüzde 30-35 makul bunun fazlası işverenin kaldıracağı bir yük değil.”