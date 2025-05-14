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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, asgari ücrete ara zam için umutlandıran açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam olup olmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken" derken ev kadınlarının emeklilik hakkı için çalışmaların olduğunu söyledi.

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli ve ailesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanları yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği nedeniyle ay sonunu getirmez haldeyken asgari ücretlileri heyecanlandıran haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken gazetecilerin asgari ücrete ara zam olup olmayacağına ilişkin sorusuna "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken" diye konuştu.

Işıkhan'ın her ne kadar asgari ücrete ara zam için net bir "evet" demese de "hayır" da dememiş olması tüm çalışanları "acaba" dedirterek heyecanlandırdı.

Asgari ücret eriyor!

Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirnen asgari ücret ise her geçen gün erimeye devam ediyor. Yılbaşında 628 dolara denk gelen asgari ücret şimdi 570 dolara geriledi. Yani asgari ücret yaklaşık 2 bin 200 lira eridi. 

Açık sınırı asgari ücreti aştı

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, nisan ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 24 bin 35 TL oldu. Böylece asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı.

Ev kadınlarına da emeklilik hakkı geliyor

Ev kadınlarına emeklilik konusuna da değinen Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak, temmuz ağustos gibi altyapısı hazırlanacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Işıkhan, konunun iyi bir analiz süreci gerektirdiğinin altını çizerek içeriğin henüz netleşmediğini söyledi.

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin çalışmaları olduğunu belirten Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Ama Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ilişkin de konuşan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

 

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Etiketler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam asgari ücret zammı ara zam ev kadını emekli emeklilik hakkı
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