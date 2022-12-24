EYT'de yeni tarih verildi; peki yaş sınırı da olacak mı ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için milyonlarca mağdur ve ailesinin beklediği "yaş sınırı" ve "düzenleme tarihi" için peş peşe açıklamalar yaptı.

Yılan hikayesine dönen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacaklarını duyurmasının ardından emekli adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri, yaş sınırı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'ye yönelik düzenleme için süre verdi. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Çalışmanın 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'na sunulacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en geç Ocak ayında Meclis'e geleceğini söyledi.

Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı konusunda henüz karar verilmediğini kaydetti. Bilgin, EYT'de sigorta girişi tarihine ilişkin, 8 Eylül 1999'dan önce işe girmeyenlerin ne kadar borçlanırsa borçlansın EYT'den yararlanamayacağını EYT'nin bu tarihten önce işe başlamayı zorunlu kıldığını da vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2023'E MASAMIZDAN EYT'Yİ KALDIRARAK GİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili olarak "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz" diyerek, "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" şeklinde konuşmuştu.

MECLİS TATİLE GİRİYOR

Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesini beklerken AK Parti grubunun önerisiyle Meclis'in 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında tatile girmesine karar verilmişti. Böylece emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz.

Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.