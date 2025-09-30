  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Geçen yıl nokta atışı bilmişlerdi: JPMorgan'dan 2026 yılı için asgari ücret tahmini

Geçen yıl nokta atışı bilmişlerdi: JPMorgan'dan 2026 yılı için asgari ücret tahmini

Geçen yıl nokta atışı bilmişlerdi: JPMorgan'dan 2026 yılı için asgari ücret tahmini
Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını doğru tahmin eden JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücret tahminini açıkladı.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrette gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevrildi. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk artışı nokta atışı tahmin eden JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücret tahminini açıkladı. 

Banka, Ocak 2026'da asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılacağını öngürüyor. JPMorgan'ın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24,6 oldu. 

Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor. Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü yeni yılda reel olarak daha da zayıflayacak.

İŞTE ZAM SENARYOLARI 

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,
yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye, 
yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda ise 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

Asgari ücret için milyonları hayal kırıklığına uğratacak tahminAsgari ücret için milyonları hayal kırıklığına uğratacak tahminHaber
''Kıskanılan Türkiye'' bu mu ? Asgari ücretle geçinen her aile aç''Kıskanılan Türkiye'' bu mu ? Asgari ücretle geçinen her aile açEkonomi

 

text-ad
Etiketler JPMorhan asgari ücret tahmini enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Trump - Netanyahu'nun anlaştığı 20 madde... Sonuç: Gazze'de işgale devam! Trump - Netanyahu'nun anlaştığı 20 madde... Sonuç: Gazze'de işgale devam! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Aksaray'da feci kaza: 3 ölü var, ölenlerin 2'si asker... Aksaray'da feci kaza: 3 ölü var, ölenlerin 2'si asker... Bu çöl aslında düne kadar Türkiye'nin masmavi bir cennetiydi... Bu çöl aslında düne kadar Türkiye'nin masmavi bir cennetiydi... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek!
Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası TSK'dan ihraç edilen teğmenden Türkiye derecesi! TSK'dan ihraç edilen teğmenden Türkiye derecesi! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! Beşiktaş Galatasaray deplasmanı için moral buldu; Sergen Yalçın'ın yorumu dikkat çekti! Beşiktaş Galatasaray deplasmanı için moral buldu; Sergen Yalçın'ın yorumu dikkat çekti! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Güllü'nün nasıl öldüğüne dair tartışmalar büyürken şimdi de yayın yasağı istendi! Güllü'nün nasıl öldüğüne dair tartışmalar büyürken şimdi de yayın yasağı istendi! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Sofranın tadı kaçtı; o da artık zengin meyvesi oldu; Türkiye'ye değil, yurtdışına satılıyor! Sofranın tadı kaçtı; o da artık zengin meyvesi oldu; Türkiye'ye değil, yurtdışına satılıyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!