Geçen yıl nokta atışı bilmişlerdi: JPMorgan'dan 2026 yılı için asgari ücret tahmini

Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını doğru tahmin eden JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücret tahminini açıkladı.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrette gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevrildi. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk artışı nokta atışı tahmin eden JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücret tahminini açıkladı.

Banka, Ocak 2026'da asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılacağını öngürüyor. JPMorgan'ın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24,6 oldu.

Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor. Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü yeni yılda reel olarak daha da zayıflayacak.

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda ise 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye çıkacak.