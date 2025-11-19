Hesapladığınızdan yıllar öncesinde emekli olabilirsiniz: ''Saklı sigorta hakkı''nızı arayın...

  1. Anasayfa
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş Türkiye'de milyonlarca kişinin "saklı sigorta hakkı" sayesinde aslında hesapladıkları emeklilik tarihinden çok daha öncesinde emekli olabileceğini açıkladı.

Türkiye'de tüm çalışanların aklından çıkmayan "ne zaman emekli olurum" sorusu e-Devlet üzerinden sorgulanarak yanıt bulsa da çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karataş'tan çalışanları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

İsa Karakaş TGRT ekranlarında katıldığı canlı yayında emeklilik hakkı için gün sayan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu.

Özellikle 1990'lı yıllarda SGK'daki kayıt karmaşası olduğunu belirten İsa Karakaş bu karışıklık nedeniyle çalışanların "saklı sigorta hakkı"ndan haberleri olmadığını belirtti.

"Saklı sigorta" kavramını ilk kez kendisinin dile getirdiğini belirten İsa Karakaş bu hakkı şu sözlerle açıkladı:

"90’lı yıllarda kayıt dışı istihdam %50’nin üzerindeydi. Nüfusun yarısı sosyal güvenlik kapsamı dışındaydı. SSK aynı sigorta numarasını birden fazla kişiye verebiliyordu. Kâğıt ortamında saklanan primler yüzünden milyonlarca kişinin kayıp sigortası oluştu. Biz de yaptığımız teftişlerde aynı kişinin sigortası başkasına gittiğini,  bir başkasınınkinin de başka birine gittiğini hatta bir kişiye birden fazla sigorta numarası verildiğini tespit ettik. Bu nedenle milyonlarca kişinin saklı sigorta dediğimiz kayıp prim günü var."

Konuyla ilgili olarak SGK'ya yapılan başvurularda bazı vatandaşların SGK'nın zaman zaman "silindi artık görünmüyor" yanıtıyla eli boş döndüğünü belirten İsa Karakaş "Böyle bir şey yok. Anayasa ve mevzuat açık: Bir gün bile prim yatırılmışsa bu sigorta yok olamaz. Bir gün bile prim varsa bunun silinmesi mümkün değil. Bu temel bir haktır ve ortadan kalkması mümkün değildir." dedi.

Karakaş ayrıca "saklı sigorta" sorununun etkilediği çalışan grubunu da şu şekilde açıkladı:

"Eğer bu saklı sigorta 8 Eylül 1999 öncesine aitse, kadınlar 38 yaşında, erkekler 43 yaşında emekli olabilir. 60 yaşında emekli olacakken birden 38 yaşında emekli olabilirsiniz.”

Karakaş "saklı sigorta" sorununun çözümü için de vatandaşların yapması gerekenleri de "Vatandaşlarımız hafızalarını yoklamalı. 90’larda nerede çalıştı? Vergi mükellefi olup Bağkur’a bir gün bile prim yatırdı mı? İş yeri kapanmış olsa bile engel değil. Muhasebeciden eski dönem bordrosu gibi herhangi bir belge bulunması yeterlidir. Bu hak hem idari yolla hem yargı yoluyla alınabilir." diyerek açıkladı.

