İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de 2026 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında "Ankara'dan aldığım bilgi" diyerek kuruşu kuruşuna masadaki 2026 yılı zamlı asgari ücret tahminini açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer de 2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili "Ankara'dan aldığım bilgi" diyerek zam tahminlerini açıkladı.

TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuşan Buhan Ankara'da asgari ücret zammı için masada 2 senaryo olduğunu belirterek "Bunlardan bir tanesi yüzde 25, en alt 27 bin 630 TL, en yüksek de yüzde 30 28 bin 735 TL. Ankara'da benim kaynaklarımdan edinmiş olduğum bilgi 27 bin 630 ve 28 bin 735 maksimum olmak üzere." ifadelerini kullandı.

2026 yılı zamlı asgari ücret için "Valla şöyle söyleyeyim; Ankara'da asgari ücretle ilgili en maksimum senaryo 28 bin 735 noktasında" diyen Burhan, "Cumhurbaşkanımız zaten işçiyi, memuru, emekliyi mağdur etmez. Ama ülkemizin ekonomik koşulları..."

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

