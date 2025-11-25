İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı

Türkiye'de hem asgari ücretlilerin hem de özel sektör çalışanlarının merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret zammı tahminlerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'de hem asgari ücretlilerin hem de özel sektör çalışanlarının merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret zammı tahminlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminler peşpeşe gelmeye devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de 2026 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında "Ankara'dan aldığım bilgi" diyerek kuruşu kuruşuna masadaki 2026 yılı zamlı asgari ücret tahminini açıkladı.

Burhan tv100 yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktardı ve "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.