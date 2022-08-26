İş yeri açma ve ruhsat alma şartları değişti

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile iş yeri açma ve ruhsat alma şartları değişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde belirleneceği bildirildi. Açıklamada, çevre izin ve lisans belgesine başvuran tesislerin ilgili kanuna uygunluğunun tespitinin sağlanmasına ilişkin, "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulduktan sonra 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek" denildi.

HANGİ TESİSLERİN ETKİLENECEĞİ AÇIKLANDI

Etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere, atık işleme sanayi tesislerinin de dahil edildiği aktarılan açıklamada, "Bu şekilde atık işleme sanayi tesislerinin bulunduğu parselden dış ortama verilebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeden katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, atık su arıtma tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri, tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabii atıkların geri kazanım tesisleri, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri gibi tesisler etkilenecek" ifadelerine yer verildi.

Güzellik salonlarına ilişkin maddelerde kapsamlı değişiklik yapıldığı belirtildi. Güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazların belirlenen enerji sınırını geçemeyeceği aktarılan açıklamada, cihazlara ilişkin teknik bilgilerin ve alınan yeni cihazların yıllık olarak il sağlık müdürlüğü ile valiliğe bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyajın da eklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak. Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi" denildi.