Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu
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Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçimler öncesi iki adayın da listesi açıklandı. Başkan ve Başkan Adayı Ali Koç’un ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da listesi belli oldu.
Yıldırım’ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Mehmet Selim Kosif
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın
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