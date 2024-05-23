Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimler öncesi iki adayın da listesi açıklandı. Başkan ve Başkan Adayı Ali Koç’un ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da listesi belli oldu.

Yıldırım’ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Mehmet Selim Kosif

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın