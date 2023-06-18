İşçi kesiminden asgari ücret çağrısı: 500 dolar da yetmeyecek

Asgari ücret zammı için görüşmeler sürerken Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, ''Bugünkü şartlarda 500 dolar da yeterli olmayacak'' dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ikinci toplantısını yarın yapacak. Süreci yorumlayan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in seçim öncesi yaptığı 500 dolar açıklamasını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz öncelikle verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ancak 500 doların da Türkiye’nin bugünkü koşullarında yeterli olmayacağı bir gerçek. Yüksek enflasyonda bu da kısa sürede eriyecek. 500 doların da revize edilmesini bekliyoruz.”

Özdemiroğlu, Türk-İş’in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının ortada olduğuna dikkat çekti.

"BAYRAM ÖNCESİ AVANS VERİLSİN"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, asgari ücretin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil komisyon tarafından açıklanması gerektiğine işaret eden Haydar Özdemiroğlu ayrıca kamuda çerçeve protokol imzalanmış olmasına karşın bekleyen sözleşmeler olduğunu belirterek “Kamuda sözleşmeye bekleyen işyerleri için avans verilsin. Bu konuda bize çok sayıda şikâyet geliyor. Sözleşmeler devam ediyor. Bayram öncesi bu işçilere avans verilsin” dedi.

Öte yandan yarınki toplantıdan bir sonuç çıkması beklenmezken işçi tarafı yeni asgari ücretin bayram öncesi belirlenmesini istiyor. Ancak iktidar 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verilerini görmek istiyor.

Cumhuriyet