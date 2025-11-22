İŞKUR Türkiye’de en çok işçi aranan meslekleri duyurdu

İŞKUR, Ekim 2025 verileriyle birlikte Türkiye'de en çok işçi arayan 10 sektörü açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde 2025 yılının 3. çeyrek işsizlik rakamlarını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki işsiz sayısı temmuz-eylül aylarını kapsayan dönemde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldığı, toplam işsiz sayısının da 3 milyon 10 bine gerilediğini görülmüştü.

TÜİK'ten gelen işsizlik rakamlarının ardından İŞKUR da Türkiye'nin en yüksek eleman açığının olduğu 10 sektörü açıkladı.

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 olarak açıklanırken, Ocak-Ekim 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştiği duyuruldu.

İşte İŞKUR'un Ekim 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok eleman arayan 10 sektörü: