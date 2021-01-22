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  4. 22 Ocak 2021 14:08

Kapanan şirket sayısı, kurulan şirket sayısı geçti

2020 yılının aralık ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,21 azalarak 8 bin 477'ye gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu. Kaynak: Kapanan şirket sayısı, kurulan şirket sayısı geçti

Kapanan şirket sayısı, kurulan şirket sayısı geçti
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Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2020'ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen ay kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,21 azalarak 8 bin 477'ye gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu. Geçen yıl kasımda kapanan şirket sayısı 983 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık 2020'de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8, kapanan şirket sayısı yüzde 43,57 arttı.

Kurulan şirket sayısı, Ocak-Aralık 2020 döneminde korona virüs salgınına karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,47 yükselerek 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu.

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