KHK'lı öğretmene mahkemeden emekli ikramiyesi kararı

KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedilen emekli ikramiyesi ödemesi için mahkemeden emsal bir karar geldi.aykırı olduğunu belirterek Akbaş'ı haklı buldu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Nevvar Salih İşgören Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yaparken OHAL KHK'si ile ihraç edilen Seyit Ali Akbaş, emekli ikramiyesi istemi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. Ancak Akbaş'ın başvurusu reddedildi. Mahkeme ise Akbaş'ın başvurusu haklı bularak SGK'nin uygulamasını hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

GazeteDuvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve daha sonra 2829 sayılı Kanun uyarınca farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle kendisine emekli aylığı bağlanan Akbaş, emekli ikramiyesinin ödenmesi için SGK'ye başvurdu. SGK ise İşgören'in ihracını gerekçe göstererek geçtiğimiz Haziran ayında bu başvuruyu reddetti. Akbaş da SGK'nin reddinin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurdu.

MAHKEME SGK'Yİ HAKSIZ BULDU: EŞİTLİĞE VE HAKANİYETE AYKIRI

Ankara 23'ncü İdare Mahkemesi, Akbaş'a emekli ikramiyesinin ödenmemesinin eşitliğe ve hakkaniyete aykırılık teşkil edeceğini söyledi. Ayrıca mahkeme, Akbaş'ın hak ettiği emekli ikramiyesinin hesaplanarak mahrum kaldığı tarihten itibaren faiziyle birlikte kendisine ödenmesi gerektiğine karar verdi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENMİYORDU

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamu görevlerinden ihraç edilen birçok kişi emekli ikramiyelerini alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'una başvurdu. SGK ise kendilerine yapılan bu başvurulara KHK'leri gerekçe göstererek reddetti. 2019 yılına kadar KHK'lilerin yaptığı bütün başvurular için ret kararı veren SGK'nin bu tutumu mahkemelik oldu. Danıştay'ın emsal kararlarının ardından SGK artık bu karardan geri adım atacak. Kararın ardından kendisine emekli aylığı bağlanmış ancak Bağ Kur, SSK gibi hizmet birleştirmesi olduğundan dolayı emekli ikramiyesi alamayan KHK'liler bu haklarını geri kazandılar.

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