Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.
Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.
Aylığı 1.000 TL'nin altında kalan emekliler yine zam alamayacak.
EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM
Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.
EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.
EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 94 TL
En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.
EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 88 TL
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamlanarak bin 363 liradan bin 451 liraya çıktı.
KİM NE KADAR ZAM ALACAK?
İşte eski ve yeni maaşlar;
Araştırma görevlisi (8/1) 5461'den 5761'e
Araştırmacı (9/1) 3652'den 3852'e
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691'den 6003'e
Avukat (9/1) 4952'den 5224'e
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468'den 6823'e
Başkomiser (8/1) 5468'den 5768'e
Başmüfettiş (1/1) 8320'den 8777'e
Bekçi (Lisans 9/1) 4180'den 4409'e
İlçe belediye başkan yardımcısı 5765'den 6081'e
Daire başkanı (1/1) 8660'den 9135'e
Diş tabibi (8/1) 5315'den 5607'e
Doçent (1/1) 7260'den 7659'e
Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250'den 6593'e
Ebe (9/1) 4037'den 4259'e
Hademe (15/1) 3158'den 3331'e
Hakim (7/1) 8775'den 9257'e
Hakim adayı (9/1) 5527'den 5830'e
Hemşire (9/1) 4032'den 4253'e
Hizmetli (15/1) 3158'den 3331'e
İmam/hatip (9/1) 3667'den 3868'e
İtfaiyeci (9/1) 3623'den 3822'e
Kaymakam (4/1) 6877'den 7255'e
Komiser (8/1) 5380'den 5675'den
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405'den 3592'e
Memur (9/1) 3406'den 3593'e
Mübaşir (11/1) 3356'den 3540'e
Müfettiş (7/1) 6033'den 6364'e
Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487'den 5788'e
Müezzin (9/1) 3667'den 3868'e
Mühendis (7/1) 5300'den 5591'e
Orman muhafaza memuru (11/1) 3758'den 3964'e
Öğretmen (9/1) 3804'den 4013'e
Polis (11/1) 5005'den 5280'e
Programcı (9/1) 4154'den 4382'e
Profesör (1/1) 8482'den 8948'e
Sağlık memuru (9/1) 4032'den 4253'e
Şef (7/1) 3687'den 3889'den
Şube müdürü (7/1) 4670'den 4926'e
Usta öğretici (11/1) 3403'den 3590'e
Uzman yardımcısı (9/1) 5576'den 5882'e
Uzman (7/1) 6093'den 6428'e
Vaiz (9/1) 3862'den 4074'e
Vali (1/1) 12526'den 13214'e
Veteriner hekim (7/1) 5272'den 5561'e
Yoklama memuru (11/1) 3403'den 3590'e
Zabıta memuru (9/1) 3474'den 3665'e
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
İşte eski ve yeni maaşlar;
Müsteşar (1/1) 9088,2'den 9587,2'e
Genel müdür (1/1) 8033,4'den 8474,5'e
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8'den 3252,0'e
Memur (Lisans - 1/4) 3016,0'den 3181,6'e
Öğretmen (1/4) 3101,9'den 3272,1'e
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5'den 5554,6'e
Başkomiser (1/4) 3207,9'den 3384,0'e
Polis memuru (8/1) 3207,9'den 3384,0'e
Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9'den 3180,4'e
Mühendis (1/4) 3782,4'den 3990,1'e
Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2'den 2776,7'e
Profesör (1/4) 7194,9'den 7589,9'e
Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3'den 3987,9'e
İmam-hatip 3101,9'den 3272,1'e
Avukat (1/4) 3101,9'den 3272,1'e
En düşük memur emekli aylığı 2522,0'den 2660,4'e
2019 yılı enflasyon oranı açıklandı
Enflasyon açıklandı, Ocak 2020 kira zam oranı belli oldu!
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