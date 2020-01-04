Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.

Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.

Aylığı 1.000 TL'nin altında kalan emekliler yine zam alamayacak.

EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM

Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 94 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamlanarak bin 363 liradan bin 451 liraya çıktı.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

İşte eski ve yeni maaşlar;

Araştırma görevlisi (8/1) 5461'den 5761'e

Araştırmacı (9/1) 3652'den 3852'e

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691'den 6003'e

Avukat (9/1) 4952'den 5224'e

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468'den 6823'e

Başkomiser (8/1) 5468'den 5768'e

Başmüfettiş (1/1) 8320'den 8777'e

Bekçi (Lisans 9/1) 4180'den 4409'e

İlçe belediye başkan yardımcısı 5765'den 6081'e

Daire başkanı (1/1) 8660'den 9135'e

Diş tabibi (8/1) 5315'den 5607'e

Doçent (1/1) 7260'den 7659'e

Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250'den 6593'e

Ebe (9/1) 4037'den 4259'e

Hademe (15/1) 3158'den 3331'e

Hakim (7/1) 8775'den 9257'e

Hakim adayı (9/1) 5527'den 5830'e

Hemşire (9/1) 4032'den 4253'e

Hizmetli (15/1) 3158'den 3331'e

İmam/hatip (9/1) 3667'den 3868'e

İtfaiyeci (9/1) 3623'den 3822'e

Kaymakam (4/1) 6877'den 7255'e

Komiser (8/1) 5380'den 5675'den

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405'den 3592'e

Memur (9/1) 3406'den 3593'e

Mübaşir (11/1) 3356'den 3540'e

Müfettiş (7/1) 6033'den 6364'e

Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487'den 5788'e

Müezzin (9/1) 3667'den 3868'e

Mühendis (7/1) 5300'den 5591'e

Orman muhafaza memuru (11/1) 3758'den 3964'e

Öğretmen (9/1) 3804'den 4013'e

Polis (11/1) 5005'den 5280'e

Programcı (9/1) 4154'den 4382'e

Profesör (1/1) 8482'den 8948'e

Sağlık memuru (9/1) 4032'den 4253'e

Şef (7/1) 3687'den 3889'den

Şube müdürü (7/1) 4670'den 4926'e

Usta öğretici (11/1) 3403'den 3590'e

Uzman yardımcısı (9/1) 5576'den 5882'e

Uzman (7/1) 6093'den 6428'e

Vaiz (9/1) 3862'den 4074'e

Vali (1/1) 12526'den 13214'e

Veteriner hekim (7/1) 5272'den 5561'e

Yoklama memuru (11/1) 3403'den 3590'e

Zabıta memuru (9/1) 3474'den 3665'e



EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

İşte eski ve yeni maaşlar;

Müsteşar (1/1) 9088,2'den 9587,2'e

Genel müdür (1/1) 8033,4'den 8474,5'e

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8'den 3252,0'e

Memur (Lisans - 1/4) 3016,0'den 3181,6'e

Öğretmen (1/4) 3101,9'den 3272,1'e

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5'den 5554,6'e

Başkomiser (1/4) 3207,9'den 3384,0'e

Polis memuru (8/1) 3207,9'den 3384,0'e

Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9'den 3180,4'e

Mühendis (1/4) 3782,4'den 3990,1'e

Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2'den 2776,7'e

Profesör (1/4) 7194,9'den 7589,9'e

Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3'den 3987,9'e

İmam-hatip 3101,9'den 3272,1'e

Avukat (1/4) 3101,9'den 3272,1'e

En düşük memur emekli aylığı 2522,0'den 2660,4'e







2019 yılı enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon açıklandı, Ocak 2020 kira zam oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki