Memurlar bu haberi dört gözle bekliyor

Memurlara müjdeli haber kapıda. Devlet çalışanlarının yıllık izin günleri tartışma konusu iken, Kamu Perdsoneli Danışma Kurulu’na götürülen talebe göre hafta sonları ve resmi tatiller yıllık izinden sayılmayacak ve memurlar daha fazla izin yapma imkanı bulacak. 2016 verilerine göre Türkiye genelinde 2 milyon 452 bin memur bulunuyor.

Konu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurul toplantısında memurların izin günleri tekrar gündeme geldi. Memur temsilcilerinin talebi cumartesi-pazar tatilleri ile dini ve milli bayramlarının yıllık izin içinde sayılmamasını yönünde.

TALEP KABUL EDİLİRSE NE OLACAK?

Eğer söz konusu talep kabul edilirse halihazırda 1 yıldan 10 yıla kadar olan memurların kullandığı 20, 10 yıllıktan fazla memur olanların kullandığı 30 günlük yıllık izinleri uzayacak ve memurlar yıllık izinlerini sadece iş günlerinde kullanmış olacak. İşçiler için ise yıllık izinlerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Eğer tasarı kabul edilirse 4 Temmuz 2017 Salı günü 1 haftalık yıllık izne çıkan bir memurun, normal şartlar altında 11 Temmuz Salı günü işbaşı yapması gerekirken, yıllık izin günü içerisinde kalan 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri resmi izin olduğu için yıllık izin günlerinden kabul edilmemesi nedeniyle 13 Temmuz Perşembe günü tekrar işbaşı yapması öngörülüyor.

EMEKLİLİĞİ ETKİLEMEZ

Sözcü Gazetesi’nin sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan yazarı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada işçilerin de resmi tatillerinin izin hesaplanırken (hafta sonu tek gün olarak) resmi tatillerin sayılmadığını belirtti. Özcan yeni düzenlemenin emeklilikte alınacak ücreti değiştirmeyeceğini belirtirken, “Prime esas kazançta bir değişiklik olmuyor” açıklamasında bulundu.