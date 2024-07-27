Milyonlarca EYT'linin aklındaki soru yanıt buldu: EYT yasası iptal edilebilir mi?

AK Parti iktidarı tarafından yıllarda reddedilen, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bana sakın bununla gelmeyin" demesine rağmen geçen sene seçimler öncesinde TBMM'den geçerek milyonlarca hak sahibini emekli yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin iptali ihtimali yanıt buldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında çıkmış, nisan ayından itibaren de emekli aylıkları bağlanmaya başlamıştı.

Geçen yılın mart ayında 9 milyon 544 bin olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak bu yıl nisan ayında 11 milyon 722 bine yükseldi. Bu sayının toplamda 5 milyona ulaşması bekleniyor.

EYT yasasında 1,5 yıl geride kalırken bu beklentilerin ortasında devletin kasasına maliyeti ise hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Maliyet tartışmalarıyla eş zamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar geliyor. Buna göre son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını söylerken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 yıllık maliyetin 300 milyar doları bulacağını iddia etti. Maliyet tartışmalarıyla eş zamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin ortasında HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç ise EYT kapsamında okuyucularının merak edilen sorularına yanıt verdi.

Kıvanç’ın konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:

EYT yasası iptal edilebilir mi?

EYT kapsamında emekliliğe hak kazandım, halen belediyede çalışmaya devam ediyorum. Son dönemde emeklilik yasasında değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Özellikle EYT'nin bütçe açısından yük olduğu haberleri çıkıyor ve bu yönde açıklamalar yapılıyor. EYT düzenlemesinin iptal edilmesi, yasanın geri çekilmesi ve hak kazanmasına rağmen emekli olmayan kişilerin hakkının yanması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? (Özlem K.)

Kanun kapsamındakilerin yüzde 40’tan fazlası emekli olmuşken EYT düzenlemesinden geri adım atılması söz konusu olamaz. Böyle bir değişiklik yapılsa bile Anayasa’ya aykırı olacağı için Anayasa Mahkemesi’nden döner. Tekrar vurgulamak gerekirse, henüz emekli olmamış EYT’liler için yeniden yaş şartı da getirilemez. Kaldı ki emeklilik yaşının uzatılması konusu her ne kadar kulislerde konuşulsa da mevcut çalışanlar için bunun hayata geçirilme imkânı bulunmuyor. Yaş artırımı konusu olsa olsa ancak ilerleyen yıllarda gündeme getirilebilir.

Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'teki yazısının tamamı için...