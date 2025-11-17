Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ?

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan yaşam şartları özellikle dar gelirlinin hayatını altüst ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş kulislerden aldığı ve hem emeklileri hem de memurları ilgilendiren son bilgiyi paylaştı.

Türkiye her gün yeni bir zamla uyanıp yeni bir zamla yatağa girerken emeklisinden memuruna, işçisinden asgari ücretlisine milyonların gözü kulağı yeni yıl zamlarında..

Hatırlanacağı gibi Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde emekliler için seyyanen zam talebinde bulunmuştu. TÜED'in talebi en düşük emekli maaşının hem açlık sınırı hem de asgari ücretin altında kalmamasıydı.

Bu talep sonrası seyyanen zam iddialarını değerlendiren çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş seyyanen zam için kötü haberi verirken, emekli ve memurun yeni yıl zammı için de zam oranının artabileceğini öne sürdü.

Milyonlarca memur ile emekli sandığına bağlı milyonlarca memur emeklisi 2026 Ocak ayında toplu sözleşmede belirlenen oranlar dışında iyileştirme beklerken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için yeni yılda gelecek iyileştirme ve zam oranı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son olarak Temmuz'da yapılan yüzde 15,57 zammın mevcut enflasyonun altında kaldığını belirten İsa Karakaş "son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor" dedi.

Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında iyi haberin geleceğini belirten İsa Karakaş üç dönemdir memur ve memur emeklilerinin TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altındaki zamla karşı karşıya kaldığını belirterek "Temmuz-Ağustos-Eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekim ayı enflasyonun da ilavesiyle bu oran %10,25'e çıktı. Bugün itibarıyla bu oran SSK+Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturmaktadır. Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahmininin %31-33 aralığında kalması durumunda maaş zamlarının zam %18,5-20 bandına çıkabileceğini aktaran İsa Karakaş "Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" dedi.

Milyonların "seyyanen zam" beklentisi için kötü haberi veren Karakaş, "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar! Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme. Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin." ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...