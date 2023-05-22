OECD ülkeleri arasında en yüksek 5. işsizlik oranı Türkiye'de

OECD ülkelerinde işsizlik oranı rekor düşük seviyelere gerilerken, Türkiye'nin ilk beş içerisinde yer aldığı görüldü.

OECD ülkeleri arasında işsizlik oranı mart ayında değişmeyerek yüzde 4,8'de sabit kaldı. Böylece, işsizlik oranı rekor düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Verilere göre 14 OECD ülkesinde işsizlik oranı gerilerken 5 ülkede işsizlik, martta yükseldi. 15 ülkede ise işsizlik oranında bir değişim yaşanmadı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı ise yüzde 10,5 ile 2005 sonrası en düşük seviyeye geriledi.

En yüksek işsizlik İspanya'da, en düşük oran ise Çekya'da

Euro Bölgesinde de işsizlik oranı yüzde 6,5'e gerileyerek rekor düşük seviyeyi gördü.

OECD ülkeleri arasında mart ayında en yüksek işsizlik oranı İspanya'da görüldü. İspanya'nın ardından Yunanistan, Kosta Rika ve Kolombiya sıralanırken, Türkiye yüzde 10 işsizlik oranıyla beşinci sırada yer aldı.

OECD ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranı ise yüzde 2,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

Türkiye verileri

TÜİK verilerine göre Türkiye'de mart ayında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21,8 olmuştu. Gençlerde işsizlik oranı ise martta yüzde 20,1'e yükselmişti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edilmişti. Martta işsiz sayısı TÜİK'e göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.