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Orman yangınları sonrasında SGK prim borçları 4 ay ertelenecek

Orman yangınları sonrasında SGK prim borçları 4 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay erteleneceğini açıkladı. 4 aylık SGK prim borçlarının ertelenmesi sadece yangın bölgesinde yaşayanları kapsayacak.

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelere vergi ve beyannamelerde ötelemelerin ardından bir haber de Çalışma Bakanlığı'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay erteleneceğini açıkladı.

 

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