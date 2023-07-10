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SGK uzmanı emekli maaşı zammındaki ''tehlikeyi'' açıkladı

SGK uzmanı emekli maaşı zammındaki ''tehlikeyi'' açıkladı
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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, AK Parti iktidarının refah payı ile birlikte yüzde 25 zam öngördüğü milyonlarca emekliyi bekleyen tehlikeyi örneklew açıkladı.

 

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Ancak, yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

Örneğin, kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

"AYLIKLARA YANSIMAYACAK"

Kök aylığa yapılan emekli maaş zammına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl yıl emekli maaşlarına yapılan zamma dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte yaşanacak tehlikeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"2019'da en düşük emekli aylığı 1.000€'ye tamamlandı, yüzde 50 artışla 2020'de 1.500%, 2022 Ocak ayında yüzde 67 artışla 2.500€'ye, Temmuz'da 40 artışla 3.500€'ye, 1 Ocak 2023'de yüzde 57 artışla 5.500€'ye, 2023 Nisan ayında yüzde 36 artışla 7.500€'ye

Ancak emeklilerin gerçek aylığı olan kök aylıklara TÜİK'in açıkladığı oranlarda zam yapıldı. 2019'da yüzde 5, 2020 Ocak ayında yüzde 6,5, 2022 Ocak ayında yüzde 19,77, 2022 Temmuz yüzde 30, 2023 Ocak yüzde 30(EYT'ye yüzde 16), 2023 Temmuz yüzde 19,77 bu nedenle hiç kimse kök aylıklarla ilgilenmedi şimdi ise en düşük emekli aylığı olan 7.500'ye zam yapılmadığından kök aylığın önemi ortaya çıktı, yıllar içinde kök aylığa düşük oranlarda zam yapıldığından milyonlarca emekli yüzde 25 zam sonrasında 7.500€ almaya devam edecek ve zam kök aylığa yansıdığından, yüzde 25'lik zam aylıklarına yansımayacak, 7.500₺ almaya devam edecekler..."

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler, ocak ve temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

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