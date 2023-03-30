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  4. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan ''bazı'' EYT'lilere kötü haber

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan ''bazı'' EYT'lilere kötü haber

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan ''bazı'' EYT'lilere kötü haber
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kısa sürede maaş alma hayali kuran EYT'lilere kötü haberi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Mart ayında EYT başvurusu yapan vatandaşların Nisan ayında hesaplamalarının yapılacağını söyleyen Erdursun, "Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir…" dedi.

Erdursun şunları söyledi:

"Asgari Ücrete 1 Temmuz’a kadar zam yapılmayacak!

7.500₺ üzerinde emekli aylığı alanlara 1 Temmuz’a kadar zam yapılmayacak!

Açlık sınırı 9.591₺! Yoksulluk sınırı 31.241₺! Millet aç ve yoksul dersek abartmış mı oluruz…

Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir…

Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunanlar mart ayından emekli aylığı alamayacak, emekli aylığı 1 Nisan’dan hesaplanacak süreç ne zaman biterse birikmiş toplu emekli aylığı alınacak…"

 

Etiketler Özgür Erdursun eyt emeklilikte yaşa takılanlar
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