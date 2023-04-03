Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan Temmuz zammını hesapladı

TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun memur ve memur emeklilerine yapılması gereken maaş zammını hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre mart ayında enflasyon yüzde 5.8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 112.51 oldu. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.29 artarken yıllık bazda 50.51 oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da enflasyon verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması gereken zammı açıkladı.

Mart ayı enflasyon oranı 5.08 olarak açıklanan ENAG baz alındığında Özgür Erdursun'a göre yüzde 46.18 zam yapılması gerekiyor.

TÜİK ENFLASYONUNA GÖRE ZAM YÜZDE 25.06

Ancak zamlarda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınıyor. Buna göre de Özgür Erdursun zam oranlarını yüzde 25.06 olarak hesapladı.

Özgür Erdursun paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Mart ayı TÜİK enflasyonu %2.29, ENAG enflasyonu ise %5.08, TÜİK verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz 2023’de % 25.06 zam(enflasyon farkı) verilecek…ENAG’a göre ise %46.18 zam verilmesi gerekir! (3 aylık verilere göre 6 aylık ortalamayı hesapladım). 1 Temmuzda memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %20-22,5 arası zam (enflasyon farkı) verilir diye düşünüyorum…