Taşeron işçiye yeni maaş hesabı

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan yaklaşık 817 bin işçi, kadroya geçmek için yıl sonunu beklerken; maaşlarla ilgili yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. TBMM'de ele alınan torba tasarı ile taşeron işçilerin maaşlarını Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesinin önü açılıyor. Mevcut sistemde her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve sözleşmede de çalışacak olan taşeron işçilerin ücretlerini kendi belirliyor. Torba yasa Meclis'ten geçtikten sonra ise artık kamuda çalışacak tüm taşeron işçilerin sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavanı Maliye belirleyecek. Halen taşeron işçilerinin ücretleri genelde asgari ücret düzeyinde bulunuyor. Ancak bazı işlerin niteliği itibariyle bu tutar değişebiliyor. Taşeron işçilere yönelik kadro çalışmasının da yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu konuda da çalışmalar tamamlanmak üzere. Edinilen bilgiye göre, taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece taşeron işçiler, kamuda 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçecek.