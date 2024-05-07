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İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

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Haydarpaşa önünde makine arızası nedeniyle kara oturan ALEXIS isimli yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haydarpaşa önünde makine arızası nedeniyle kara oturan ALEXIS isimli yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Haydarpaşa önünde makine arızası nedeniyle kara oturan ALEXIS isimli yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE TEKRAR AÇILDI

Geminin açığa yüzdürülmesiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan 'Alexis' isimli geminin Ahırkapı’ya çekilmesi sonrası, güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler yük gemisi gemi istranbul boğazı gemi karaya oturdu
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