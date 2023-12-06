Türk-İş Başkanı Atalay'dan Erdoğan'a ''asgari ücret'' itirazı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılması kararına itiraz etti. Atalay, ''Bu enflasyonu durdursunlar, bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olsun sorun yok; ama fiyat artışları durmadığı sürece bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Taşcıer ve Atalay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Atalay, Türkiye'de çalışma şartlarının ve alım gücünün ortada olduğunu belirterek, "Bu sene asgari ücret görüşmelerinde işçiler de olacak. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir şey yapmadık. Baktığınız zaman 40 senedir bu iş devam ediyor. Toplasanız 5 kere uzlaşıyla çıkmıştır. Onun dışındakilerde uzlaşma çıkmadı. Bu asgari ücretlerinin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Yani bunlar işte komşumuz, arkadaşımız, kasapta, manavda çalışan insanlar. Bunların zor şartlarda geçindiğini ben de biliyorum. Zaman zaman bir şey ifade ediyorum, 'Enflasyon durdursunlar, ete süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin; o zaman asgari ücret konuşmanın da bir anlam yok.' Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Yani bu sürdürülebilir bir iş değil" dedi.

'GERİ ADIM ATILMALI'

Taşcıer ise Atalay'ın yeni dönemde tekrar seçilmesi üzerine hayırlı olsun dileklerini iletterek, "Pazartesi başlayacak olan ve tüm Türkiye'nin bir anlamda gözünün üzerinde olduğu bir asgari ücret tespit sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye'de şu an asgari ücret adeta norm ücret halini aldı. Bugün bu enflasyon ortamında; Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek, asgari ücretin sadece bir sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800'lü rakamlardayken, vatandaşın alım gücü daha çokken, bugün katbekat artmasına rağmen aynı vatandaşın kursağından gıdası, barınması, yaşam koşulları bir bir geri alınıyor. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu dönem sadece asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yarışır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik. Başkanımızla da az önce bunları paylaştık. Biz umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde, öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

BAKAN 'KONUŞURUZ' DEDİ

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay ise asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılması kararıyla ilgili, "Niye asgari ücret 2 dönemdir 2 kere görüşülüyor? Ülkenin ekonomik şartları iyi gitmediği için görüşülüyor. Bu enflasyonu durdursunlar, bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olsun sorun yok; ama fiyat artışları durmadığı sürece bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil. Dün Çalışma Bakanı buraya hayırlı olsuna geldi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bakan, 'Konuşuruz' dedi" ifadelerini kullandı.

YILDA BİR ZAM DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışının yılda bir sefer olacağını hatırlatarak ''Bir kez verilecek zamla bu iş biter.'' demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.



ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret için enflasyon hedefli tahminler aşağıdaki gibi oldu:

- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

- Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

DHA