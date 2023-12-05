Yeni asgari ücret AK Parti kulislerinden sızdı

Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık'ta başlıyor. Milyonlarca çalışan ne kadar zam alacağını merak ederken, AK Parti kulislerinde asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta yapacağı toplantı öncesi kulisler hareketlendi. AK Parti kulislerinde asgari ücret için konuşulan taban rakam ortaya çıktı. AK Partililerin aklındaki rakamın en az 16 bin TL olduğu öne sürüldü.

EN AZ 16 BİN LİRA

Gazete Pencere’nin haberine göre, AK Parti kurmayları, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

YILDA BİR ZAM DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışının yılda bir sefer olacağını hatırlatarak ''Bir kez verilecek zamla bu iş biter.'' demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret için enflasyon hedefli tahminler aşağıdaki gibi oldu:

- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

- Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.