İYİ Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında asgari ücretin yılda bir kez artırılmasına tepki göstererek, partisinin asgari ücret talebini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre iktidarı enflasyon üzerinden eleştiren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon verileriyle ilgili açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, asgari ücrete yılda bir kez zam yapılmasına yönelik açıklamaları eleştirdi.

Bu kapsamda Akşener, parti olarak temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılması konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Akşener, partisinin makul bulduğu asgari ücret miktarı için ise "Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL'dir. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir" dedi.

İşte Meral Akşener'in asgari ücret zammı için yaptığı açıklamalar:

-1934’te batılı ülkelerden bile önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu halk 1930’da belediye seçimleri için 1934’te diğer düzenlemeler yayınlanmıştır. O gün böylesine bir vizyonumuz varken bugün kadın haklarında Türkiye’yi dünyanın gerisinde bırakan bir vizyonsuzlukla mücadele ediyoruz.

-Buna razı gelmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kadınların güçlenmesini istemeyen, başarılarını çekemeyenler rahatsız olmaya devam edecek. İktidara baskı yapıp İstanbul Sözleşmesi’ni rafa kaldırtan kadın düşmanları rahatsız olmaya devam edecek.

-Sayın Erdoğan geçen yıl bu zamanlar, “2023’te herkes hesabını yüzde 20 enflasyona göre yapsın” demişti. Bu haftanın başında veriler açıklandı. Enflasyon ENAG’a göre yüzde 129’a, TÜİK’e göre yüzde 62’lere ulaştı. Büyük ekonomist Sayın Erdoğan’a inananlar boşa düştü. Beceriksizliğinin sonuçlarından yüzü kızarmayan iktidar, yeni sorunlar üretiyor.

-Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL'dir. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir.