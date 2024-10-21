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  4. TÜRK-İŞ Başkanı'ndan zamlı asgari ücret için 4 ismi işaret etti

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı için dikkat çeken açıklama

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı için dikkat çeken açıklama
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gelir vergisi dilimleri ve 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücrette ne karar alırlarsa harfiyen uyacağız" dedi.

Türkiye'de hem asgari ücretli hem de daha yüksek ücret alan çalışanların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürerken TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.

2024 yılı boyunca net 17.002 TL, brüt ise 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret 2024 yılında her gün enflasyon karşısında erimeye devam ederken 2025 yılı zammı için de geri sayım başladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmelerini işaret ederek,  "Orada 4 de işçi olacak. Orada ne karar alıyorlarsa harfiyen ona uyacağız. Geçen yıl geldiler, '18 bin olsun, yılda iki kez olsun', dediler, aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. Aynısını bu yıl yapacağız. Onlar ne karar alırsa o karara harfiyen uyacağız" ifadelerini kullandı.

Atalay, 2024 yılında emekli olan ya da olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların emekli aylıkları arasında yüzde 30-35 düzeyinde fark oluşacağına dikkati çekerek, "Bu farkı kabul etmek mümkün değil. Bundan çok sayıda işçi etkileniyor. Savunma sanayinde, enerji, kara yollarında tecrübeli bu işçileri emekli ederseniz, silah da yapamazsınız, enerjiyle ilgili çalışmalar da yapamazsınız" dedi.

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64
Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95
Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre 

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39
Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

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