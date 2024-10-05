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2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin

2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin
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Türkiye'de hem asgari ücretli hem de daha yüksek ücret alan çalışanların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için bir yeni tahmin daha ortaya atıldı.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.

Sözcü TV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Evren Bolgün, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için "yüzde 20'yi geçmeyecek" ddi.

"en büyük saatli bomba önümüzde" diyen Bolgün, IMF’nin 4’üncü madde konsültasyonunu işaret ederek, "beklenen enflasyon"a göre 2025 asgari ücret zammı tek sefer yapılacak ve yüzde 20'nin üzerine çıkmayacak" dedi.

Bolgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum 2024 yılının ikinci yarısından bir stok birikimi getirecek. Yani enflasyon 45’ler mertebesinde kapatabilir” ifadelerini kullanan Bolgün, “Peki 2025 yılında OVP’ye göre beklenen enflasyon oranında yüzde 17,5 zam yaparsanız, üzerine de eklenirse maksimum 20 gibi bir yerlere gelecek. Ben kendi senaryomda yüzde 20’yi baz alıyorum. Bunun üstü olmaz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç geliyor. Bu yılın sonunda ise yüzde 25 gibi bir refah kaybı olacak” 

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64
Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95
Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre 

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39
Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

Etiketler asgari ücret asgari ücret zammı 2025 yılı asgari ücrfet
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