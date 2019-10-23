Yüzlerce işçi açlık grevine başladı

Zeytinoğlu Grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine’da çalışan, ücret alacaklarını ve tazminatlarını alamayan 500 işçinin mağduriyeti her geçen gün büyüyor. Mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle bir ayı aşkın süredir eylemler yapan, bugüne dek 9 bine yakın imza toplayan, bakanlara ve milletvekillerine mektuplar yazan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, seslerini duyurabilmek amacıyla dün açlık grevine başladı. Eskişehir Espark önünde direniş çadırı kuran işçiler, yarına (24 Ekim Perşembe) kadar çadırda eylemi sürdürecek, yarın sabah da Ankara’ya yürüyüş başlatacak.

ARTIK ADIM ATILMALI!

İşçiler, burada yaptıkları açıklamada, “Çalıştık, ücretimizi vermediler. Şirketleri büyüttük, geliştirdik, tazminatlarımızı gasp ettiler. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu nedenle bugün açlık grevine başlıyoruz” dedi. Haftalardır mücadele ettiklerine dikkat çeken işçiler, “Başlattığımız imza kampanyasına Eskişehir halkı destek verdi. Yaşadığımız sorunların çözümü için siyasi iktidarın sorumluluk alması gerektiğini söyledik. Bu nedenle taleplerimizi geçtiğimiz günlerde AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı önünde gündeme getirdik. Orada oturma eylemi yaptık. Öncesinde İstanbul’da TMSF önünde eylem yaptık. TMSF’nin sorumluluk alması gerektiğini söyledik. Geçen hafta yolladığımız toplu mesajlarla Cumhurbaşkanı ve bakanlara da sorumluluklarını hatırlattık” diye konuştu.

Artık adım atılması gerektiğini dile getiren işçiler, “Entil, Hapalki ve Tarkon işçilerinin alacakları için siyasi irade ve patron sorumluluklarını yerine getirmelidir. Biz bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İşçiler olarak yıllarca döktüğümüz alın terinin tek bir damlasını bile kimseye bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ

BirGün’e konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ise şunları kaydetti: “İktidar bu sorunu isterse çok rahat çözebilir. Kurtardıkları yandaş firmaları herkes biliyor. İşçiler ve aileleriyle birlikte bin 500 kişi mağdur.”

AK Parti iktidarının yaşananlara karşı kör, sağır, dilsiz olduğunu vurgulayan Baltacı, “En ufak bir ilgi göremiyoruz. Gördüğümüz tek bir güç var, o da polis gücü” dedi. Haklarını aramak istediklerinde sürekli polis baskısıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Baltacı, “Şimdi de çadırı kaldırmamızı istiyorlar. Biz sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Maaş alacaklarımızın, kıdem tazminatlarımızın ödenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açlık grevini yarına kadar Espark’ın önünde sürdüreceklerini belirten Baltacı, sonrasında Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. Baltacı, “İzin vermeyeceklerini biliyoruz; ama biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Onlar izin vermese de buradayız. Sorunumuz çözülene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

TMSF tarafından 2009 yılında Zeytinoğlu Grubu şirketlerine el konulmuş, bu süre içinde işletmeler çalışmaya devam etmiş, ancak şirketlerin finansal yapısının daha da bozulduğu ortaya çıkmıştı. TMSF, geçen yıl haziran ayında şirketleri Zeytinoğlu Grubu’na iade etti ama işletmeler borç batağında olduğu için üretim faaliyetlerini devam ettiremedi. Yıllardır bu şirketlerde çalışan işçiler 4 ay boyunca hiç maaş alamazken bu süreçte işten çıkarılan işçilere kıdem tazminatları da ödenmedi. TMSF’nin, Ethem Sancak’a ait BMC’yi kurtarmak için Zeytinoğlu Grubu şirketlerinin içini boşalttığı öne sürülüyor. Birleşik Metal-İş Sendikası, en büyük alacaklı konumunda bulunan Halkbank, Vakıfbank ve TMSF’nin çözüm için adım atmasını ve fabrikalarda üretimin devam etmesini istiyor.



