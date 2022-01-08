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Canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, canlı yayında Türkiye’de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırması tepki çekti.

Bir zamanlar AK Parti karşıtı mitinglerde konuşmalar yapan ve yıllar sonra soyadını değiştiren AK Parti'ye yakın isim Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, Habertürk TV’de yayınlanan Hülya Hökenek’in sunduğu “Enine Boyuna” adlı programdaki değerlendirmesi tepki çekti.

 Yaşar Hacısalihoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında rekor düzeyde değer kaybettiği günlerde, Türkiye’de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırdı.

Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını öne sürdü ve “Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro" dedi.

 

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