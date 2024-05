Yeni bir pandeminin eli kulağında: Uzmanlardan ölümcül ''mantar salgını'' uyarısı

ABD'li bir uzman, bir sonraki pandeminin mantar enfeksiyonundan kaynaklanabileceğini söyledi.

ABD'li bir uzman önümüzdeki süreçte nefes almayı engelleyen ve beyin şişmesine neden olan "ölümcül" mantar enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğini iddia etti.

Mantar "salgını" önümüzdeki birkaç yıl içinde görülen bir senaryo olabilir. Mantar uzmanı Doktor Ian Hennessee, "blastomikoz" mantar türünün şu anda en acil endişelerden biri olduğunu söyledi.

Mantar salgını ihtimalinin neden önemli olduğunu aktaran Doktor Hennessee, "İnsanları mantarlar hakkında düşünmeye teşvik ediyoruz çünkü mantar vakaları artıyor. Genellikle nadir görülürler, ancak insanlarda görüldüğünde çoğu zaman yanlış teşhis konulur ve eksik rapor edilir. Bu da gerçekten ciddi sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

EN BÜYÜK YAYILMA NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mantar türleri daha sıcak ve nemli koşullarda gelişir; bu da iklim değişikliğinin salgın tehdidini daha mümkün kıldığı anlamına geliyor.

Uzmanlar, çevresel koşulların değiştiğini gördükçe histoplazmoz, vadi humması ve buna benzer mantar hastalıklarının dağılımının değişmesinden ve bunun sonucunda salgın hale gelmesinden endişe duyuyor.

Ciddi vakalarda "blastomikoz" akciğerlerden deri, kemikler ve eklemler gibi vücudun diğer bölgelerine yayılarak ağrılı lezyonlara ve çıbanlara neden olabilir.

Michigan'da yaşayan 29 yaşındaki Ian Pritchard, mantarın neden olduğu nefes darlığı nedeniyle hayatını kaybeden ilk ABD vatandaşlarından biri oldu.

ABD'de mantar hastalıkları 2018'de kaydedilen 4 bin 746 vakadan 2021'de 7 bin 199'a yükseldi.

THE LAST OF US DİZİSİNİ AKILLARA GETİRDİ

Uzmanların mantar salgını uyarısı dünyayı kasıp kavuran The Last Of Us dizisini akıllara getirdi. Dizide, 2003 yılında bir mantar virüsünün küresel bir salgına yol açması işleniyor. Hikayede parazit mantar "cordyceps", insanların zihinlerini ele geçiriyor ve onları zombilere dönüştürüyor. Ancak bu bilimsel olarak mümkün gözükmüyor. Uzmanların aktardığına göre, kordiseps mantarları 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamıyor. Dolayısıyla 37 derece olan insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi ve vücudu ele geçirmesi söz konusu değil.