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  3. Cem Küçük'ten al haberi! ''Merkez Bankası'ndan arkadaşımla görüştüm'' deyip açıkladı

Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: ''Vatandaş dişini sıkacak''

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, kurdaki yükselişle ilgili olarak ''İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak'' dedi.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de ekonomi ve dolardaki artışa yönelik yaptığı yorumuyla sosyal medyanın TT listesinin zirvesine çıktı. Cem Küçük, "Doların artmasıyla birlikte ilaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak" dedi. 

Biz buna dayanabilecek miyiz! Gariban ne yapacak?

Küçük ardından da Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeden anekdotlar aktarıp,  “Faizi düşüreceğiz ama sonra döviz kendini bulur diyorlar. Ama buna dayanabilecek miyiz. Gariban ne yapacak o önemli” dedi.

Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı

Asgari ücretin en az 4 bin 4 bin 500 lira olması gerektiğini söyleyen Küçük, “O olursa bir şeylerde rahatlama olur” ifadelerini kullandı.

Etiketler cem küçük merkez bankası faiz kararı dolar
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