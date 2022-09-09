CHP'den fındıkta 'Ferrero' tepkisi: FETÖ'de olduğu gibi...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındıkta tekelleşen Ferrero hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Temmuz'da Ordu'da fındığın ortalama alım fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise bu açıklamanın ardından kaliyete göre fındık alım fiyatları hakkında detayları kamuoyuna duyurdu.

TMO'nun açıklamasına göre Giresun kalite için 52 lira, levant kalite için 51 lira, sivri için ise 50 lira alım fiyatı belirlendi.

TEKELLEŞEN FİRMA KENDİ FİYATINI BELİRLEDİ

Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi ülke olsa da piyasada tekelleşen Ferraro firması kendi alım fiyatını belirledi. Firmanın üreticiden 46-48 lira arası fiyatlarda alım yaptığı ortaya çıktı.

Artan maliyetler nedeniyle üreticiler zor duruma düşerken piyasada tekelleşen Ferraro'ya karşı iktidarın sessiz kalması dikkat çekti.

"FINDIKTA PARALEL DEVLET YAPILANMASINI AÇIKLIYORUZ"

Anka'nın aktardığına göre; CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındığa ilişkin açıklama yaptı.

Adıgüzel, “Genel Başkanımız Giresun’da açıkça Ferrero’nun ismini vererek söyledi. İlk defa bir Genel Başkan fındıkta tekelleşmeye, piyasa hâkimiyetine, Bay Kemal son verecek. Çünkü biz milliyetçiyiz diyerek tavır aldı. Genel Başkanımızın yaktığı işaret fişeği ile hemen ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, AK Parti Ordu Milletvekili ve Ordu Kent Konseyi Başkanı’ndan ardı ardına açıklamalar geldi. Bu tarihi süreci de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştır. İnşallah bitiren de yine biz olacağız” dedi.

Mustafa Adıgüzel, CHP Ordu İl Başkanlığı’nda fındıktaki sorunlar üzerine bugün basın açıklaması yaptı. Adıgüzel, “Bugünün tarihi bir yere not edin. Fındıktaki F Tipi yapılanmayı, Fındıktaki paralel devlet yapılanmasını açıklıyoruz” dedi.

Adıgüzel, Ferrero’nun fındıkta tekelleştiğini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Giresun’da açıkladığını belirtirken, “Fındıktaki devlete paralel yapının adı Ferrero’dur. Aynı FETÖ paralel yapılanmasında olduğu gibi Ferrero da Erdoğan tarafından beslenip büyütülmüş, şimdi bu devasa organize yapı ile aynı Fetö’nün sonradan yaptığı gibi Erdoğan’ı da dinlemiyor devlete de kafa tutmaktadır” diye konuştu.

Adıgüzel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞİMDİ DE FERRERO 48 TL DEDİ"

Erdoğan 54 TL dedi. İki gün sonra TMO düzeltti. Şimdi de Ferrero 48 TL dedi, manavlar düzeltti: 48 TL bizim satış fiyatımız üretici ancak 45-46 TL’ye satarsa olur dediler. İyi bir Yalan Rüzgârı devam ediyor. Biz Erdoğan fındık taban fiyatı açıkladığında ne demiştik? Bu bir taban fiyatı değildir. Bu bir talan fiyatıdır. Bu bir yalan fiyatıdır. Bu bir ziyan fiyatıdır. Bugün fındık piyasasında 3 farklı fiyat vardır. İşte o gün fındık fiyatı olarak bizim istediğimiz 70 TL verilseydi, serbest piyasa bugün 60 TL'nin altına inemezdi.

"FERRERO PİYASAYI KİLİTLEDİ"

Şu anda tüm tüccarlar kabuklu fındık ellerinde bekliyor. Ferrero piyasayı kilitledi. Kendi de alım yapmıyor, manav ve tüccardan da almıyor. Devlet adına alım yapan TMO da üreticiye her türlü eziyeti yapıyor. Nem oranına göre kesinti yapıyor, fındığı iade ediyor, hatta bazen hiç kabul etmiyor. Üretici serbest piyasaya yönlendiriliyor. Değerli tarım ismi ile Ferrero, yaklaşık 20.000 üreticiden 50.000 ton fındığı 1 yıl içinde alacak. Geri kalan değersiz fındık mı? Zaten Ferrero tüm fındığı kendisinin olarak görüyor.

"HÜKÜMET ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK YERİNE FERRERO’YU DESTEKLEDİ"

Ferrero, Düzce'de kırma tesisi kurdu. Devlet de 680 milyon TL destek verdi. Hükümet üreticiyi desteklemek yerine Ferrero’yu destekledi. Memlekette ihtiyaçtan 3 kat fazla fındık kırma tesisi varken Ferrero’ya çok büyük kapasiteli kırma tesisi için 680 milyon lira teşvik verdi. Tüm mevcut kırma sektörünün 1 yılda yatığı işi 3 ayda yapacak kapasitede.

"IGA'NIN BORCUNU 25 YIL ÖTELEDİ"

Ferrero’ya zaten ülkede mevcut kırma sektörü için kendi sanayicisini bitirsin diye teşvik veren hükumet fındık üreticisi için verdiği teşviki 9 yıldır 1 lira bile arttırmadı. İstanbul Havaalanı işleten IGA'nın borcunu 25 yıl öteledi. Kaç para? Tam 1 milyar 195 milyon Euro. Peki, çiftçinin borcu olunca ne yapıyor suyunu kesiyor, elektriğini kesiyor. Traktörünü haczediyor. 120 milyar dolarlık dünya fındık piyasasında bize düşen sadece 2,5 milyar dolar.

"BU BİR SÖZLEŞME DEĞİLDİR, BU BİR YEMİN METNİDİR"

Bu işler bu hale nasıl geldi? Önce 2015’te Oltan Gıda satışı yapıldı. Ardından yerli ihracatçı, manav ve tacir ile sözleşme imzaladı. Bugün ilk defa bu sözleşmenin bazı detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım. Sözleşme 17-18 sayfa. Daha 1. Sayfa 1. Maddede Ferrero ‘Ben dünya lideriyim’ diyor. ‘Bana tabisiniz’ diyor. 2. madde b) bendinde ise açıkça alıcılarına fındık fiyatını sürekli düşürülmesi talimatını veriyor. Bu bir sözleşme değildir, bu bir yemin metnidir.

"FERRERO, ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI DEVLETİN ALIM FİYATINI TANIMAYIP KENDİNE GÖRE FİYAT AÇIKLADI"

Gelinen noktada 392 ihracatçı firma bugün 39’a kadar düşmüştür. Ordu’da 55'ten 5'e düşmüştür. Yarın 1-2 tane kalacaktır. Ferrero, Erdoğan tarafından açıklanan devletin alım fiyatını tanımayıp kendine göre fiyat açıklamıştır. İstediği tüccardan fındık alıp, aynı koşullarda fındık veren bir diğerinden almamaktadır. Ferrero, devletin rekabet kurallarını ve kanunlarını tanımadan kendi kurallarını kendisi koymaktadır.

"SERBEST PİYASAYA FİYAT EMPOZE ETMEKTEDİR"

Anayasamızın 167. Maddesi... Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Bu firma, devlete ve serbest piyasaya fiyat empoze etmektedir.

"GELİNEN NOKTADA FINDIKTA F-TİPİ YAPILANMANIN ADINI AÇIKLIYORUM, FERRERO"

Biz bu filmi daha önce gördük. Erdoğan'ın kendi elleriyle büyüttüğü ve bu ülkenin başına bela ettiği bir organize şebeke daha önce nasıl devlete kafa tuttuysa bugün de yine fındık sektöründe aynı senaryo sahnelenmektedir. Gelinen noktada fındıkta F-tipi yapılanmanın adını açıklıyorum: Ferrero!

"AYNI FETÖ PARALEL YAPILANMASINDA OLDUĞU GİBİ FERRERO DA ERDOĞAN TARAFINDAN BESLENİYOR"

Fındıktaki devlete paralel yapının adı Ferrero’dur. Aynı FETÖ paralel yapılanmasında olduğu gibi Ferrero da Erdoğan tarafından beslenip büyütülmüş, şimdi bu devasa organize yapı ile aynı Fetö’nün sonradan yaptığı gibi Erdoğan’ı da dinlemiyor devlete de kafa tutmaktadır. Erdoğan’ın fiyatını tanımıyor, devletin nizamlarına rekabet mevzuatına meydan okuyor. Serbest Rekabet hukuku bir milli egemenlik meselesidir. Bugün Ferrero ekonomimiz için bir milli güvenlik sorunudur.

"SEN KİM OLUYORSUN"

Bu konu siyaset üstüdür. Cumhurbaşkanı ile hemen her konuda fikirlerimiz farklı. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı iyi ya da kötü bir fiyat açıklıyor ve sen buna ‘ben seni tanımıyorum’ diyorsan dur orada bakalım. Sen kim oluyorsun?

"FINDIKTA TEKELLEŞMEYE, PİYASA HÂKİMİYETİNE, BAY KEMAL SON VERECEK"

Genel Başkanımız Giresun’da açıkça Ferrero’nun ismini vererek söyledi. İlk defa bir Genel Başkan fındıkta tekelleşmeye, piyasa hâkimiyetine, Bay Kemal son verecek. Çünkü biz milliyetçiyiz diyerek tavır aldı. Genel Başkanımızın yaktığı işaret fişeği ile hemen ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, AK Parti Ordu Milletvekili ve Ordu Kent Konseyi Başkanı’ndan ardı ardına açıklamalar geldi. Bu tarihi süreci de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştır. İnşallah bitiren de yine biz olacağız.”